Obama é mais popular que Trump, diz pesquisa

O ex-presidente ocupa a liderança com 17%, em contraste com 14% do líder atual dos EUA

Apesar de eleito, o Presidente Donald Trump ainda não conseguiu conquistar a preferência popular. Ele terminou em segundo lugar atrás de seu predecessor, Barack Obama, como o “Homem Mais Admirado da América”, revelou uma pesquisa realizada pelo Gallup. Além disso, a rival presidencial de Trump, Hillary Clinton, permanece como a mulher mais admirada pelo 16º ano consecutivo.

A pesquisa de quarta-feira (27) revelou que 17º dos entrevistados admiram mais Obama. Já Trump ficou atrás com 14% de admiradores. O Papa Bento ocupou o 3º lugar.

Obama manteve a liderança na preferência pelo 10º ano seguido, informou a Gallup. Ainda assim, ex-presidente caiu em contraste com os 22% que o elegeram o preferido em 2016. A porcentagem dos admiradores de Trump também caiu de 15% em 2016 para 14% em 2017. Entretanto, Trump ainda supera Obama na base eleitoral republicana com 35% de admiradores contra 1% do ex-presidente.

Hillary manteve a liderança; mesmo reduzida. Cerca de 9% dos entrevistados disseram que admiram a ex-candidata presidencial democrata, em contraste com 12% em 2016. Já Michelle Obama ocupou o 2º lugar com 7%.

Ainda assim, essa é a segunda vez que Clinton é considerada a mulher mais admirada; mais que qualquer outro homem ou mulher na lista. Eleanor Roosevelt ocupa o distante 2º lugar, conquistando as 13 menções mais honrosas na pesquisa de opinião.

A Gallup tem pesquisado o homem mais admirado desde 1946 e a mulher mais admirada desde 1948. O grupo de pesquisa entrevistou 1.049 adultos em todos os EUA entre 4 e 11 de dezembro.