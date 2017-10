Obama faz campanha para Murphy em NJ

O ex-presidente participou do comício ocorrido no Robert Treat Hotel, em Newark

Na quinta-feira (19), o ex-presidente Barack Obama visitou New Jersey em apoio a Phil Murphy, o mais recentes dos políticos democratas renomados a demonstrar apoio público ao candidato a governador nomeado pelo partido. Obama juntou-se a Murphy e a candidata à vice-governadora, Sheila Oliver, às 3 e meia da tarde, no salão de eventos do Robert Treat Hotel, no centro de Newark.

Durante a administração Obama, Murphy serviu como embaixador dos EUA na Alemanha, entre 2009 e 2013. Antes disso, ele foi chefe de finanças do Comitê Nacional Democrata. Antes de Barack ter sido eleito o 44º presidente eleito, em 2008, ele atendeu à campanha de angariação de fundos de residência de Murphy em Middletown, a qual contou com um show do vizinho Jon Bon Jovi.

A última vez que Obama havia feito campanha a favor de um candidato a governador foi em 2009, quando o então governador democrata Jon Corzine disputava contra o atual Governador Chris Christie. Na ocasião, Christie venceu e agora se prepara para deixar o cargo depois de dois mandatos.

New Jersey é um dos dois estados que realizarão eleições para governador EM 2017. O outro é Virgínia. Obama também planeja apoiar o candidato democrata neste estado, Ralph Northam.

Obama juntou-se à lista longa de democratas proeminentes que acompanham Murphy rumo às eleições de 7 de novembro. O antigo vice-presidente John Biden, Al Gore e o ex-secretário de Estado John Kerry já participaram de campanhas a favor de Murphy na semana passada. Outro membro da administração Obama, Eric Holder, que atuou como promotor público federal, também está agendado para participar da campanha de Murphy ainda em outubro.

A entrada no evento somente foi permitida através de convite.