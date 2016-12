Obama: Imigração clandestina é a menor dos últimos 40 anos

As detenções realizadas pela Patrulha da Fronteira (BP) despencaram para o índice mais baixo nas últimas 4 décadas em 2015

Em março do ano passado, durante a recepção organizada pelo Comitê Nacional Democrata em Austin (TX), o Presidente Barack Obama levou apoiadores ao delírio ao insistir que os Estados Unidos estão “em forma excelente” no final dos seus 8 anos de mandato. Segundo o rascunho do discurso de Obama, proferido em 11 de março de 2015: “Você tem todos esses candidatos do outro lado tropeçando uns nos outros para denegrir a economia, quando ela é destaque na economia mundial. Você tem pessoas falando sobre como a América é fraca, quando somos a nação mais poderosa do mundo”.

Aparentemente, esses dois argumentos podem parecer impossíveis de ser confirmados, entretanto, Obama continuou: “Você tem essas pessoas dizendo que a imigração é a nossa maior crise, quando a imigração clandestina caiu ao nível mais baixo em 40 anos”.

Não existe indicador direto para a imigração clandestina, pois as autoridades tendem a não manter um cadastro nacional. As detenções realizadas pela Patrulha da Fronteira (BP) despencaram para o índice mais baixo dos últimos 40 anos em 2015, embora as prisões ao longo da fronteira dos EUA com o México seja a mais baixa dos últimos 4 anos. O índice mais baixo na fronteira sul ocorreu em 1972.