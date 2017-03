ObamaCare sobreviveu ao primeiro embate com Trump: O que isso significa?

Por falta de apoio suficiente, congressistas republicanos decidiram não levar à votação a proposta que substituiria o programa vigente

Apesar da tentativa do Presidente Donald Trump e legisladores republicanos no Congresso, o ObamaCare permanece em vigor; pelo menos ao longo de 2017. Isso significa que aproximadamente 12.2 milhões de pessoas que adquiriram seguro de saúde através do programa não sentirão muita diferença. As mensalidades continuarão as mesmas, assim como os subsídios, contanto que a renda anual não flutue.

Uma mudança possível no sistema poderá ocorrer caso o Congresso decida não patrocinar o custo de compartilhamento de subsídios, o que ajuda a reduzir as deduções e pagamentos parciais para os segurados de baixa renda. Os republicanos na Câmara dos Deputados odeiam esses pagamentos, que são feitos às companhias de seguro, acionaram judicialmente com sucesso a administração Obama por tentar cancelá-los.

Atualmente, o Partido Republicano (GOP) controla a Casa Branca e os legisladores devem chegar a um acordo com relação à verba dos subsídios. Caso não o façam, algumas seguradoras podem considerar isso quebra de contrato e tentarão sair imediatamente. O Governo Federal ainda apoia o Medicaid.

O projeto de reforma do sistema de saúde do GOP cortaria a verba para a expansão do Medicaid, o que resultaria em milhões de adultos de baixa renda perdendo a cobertura nos próximos anos. A proposta também suspenderia a ajuda federal para todo o programa, que cobre mais de 70 milhões de pessoas.

Uma vez que a proposta sequer foi votada, o Medicaid permanece disponível, ou seja, qualquer pessoa que qualificar pode aplicar. Os estados que ainda não o expandiram poderão fazê-lo. Um projeto de lei que está sendo votado pela legislatura em Kansas, de maioria republicana, visa justamente isso. Entretanto, os beneficiários do Medicaid poderão perceber algumas mudanças brevemente. O secretário do Departamento de Saúde, Tom Price, tem encorajado os governadores a aplicarem para isenções federais para impor a necessidade de vínculo empregatício, coberturas limitadas e outras medidas ao programa.

Os contribuintes do imposto de renda ainda devem adquirir seguro de saúde, sob a pena de pagar multa no momento de preencher a declaração. O mandado individual, que exige quase todos os americanos a terem o seguro de saúde, continua em vigência. Aqueles que não possuem seguro podem ser penalizados; ao menos que qualifiquem para isenção.

As empresas com 50 funcionários ou mais devem continuar a oferecer cobertura a valores razoáveis aos seus empregados sob o risco de punição.

O prazo está se aproximando, pois as seguradoras devem começar a apresentar suas apólices e valores aos reguladores estaduais nas próximas semanas.