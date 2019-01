Obras de designer brasileiro é tema de exposição em Miami

A Espasso fez apresentação da linha do renomado designer brasileiro Ricardo Fasanello (1930-1993)

Em dezembro último, o showroom de móveis brasileiros Espasso fez apresentação da linha do renomado designer brasileiro Ricardo Fasanello (1930-1993) em suas instalações no Miami Ironside, na região de Little River.

De propriedade de Carlos Junqueira, a loja oferece móveis e peças de decoração de renomados arquitetos e designers brasileiros. Na ocasião, foi realizado um bate-papo com a presença de Andrea Fasanello, filha de Ricardo Fasanello. O evento teve apoio do Consulado-Geral em Miami, que foi representado pelo Cônsul-Adjunto Rodrigo da Costa Fonseca, chefe do Setor Econômico e de Promoção Comercial do posto.

Também em dezembro, a loja de móveis brasileiros Ornare reuniu um grupo de empresários em sua unidade no Design District, em Miami. Adriana Trussardi, da grife de peças de cama, mesa e banho Trousseau, e da estilista de moda praia Lenny Niemeyer participaram do evento. O Consulado-Geral foi representado pelo Cônsul-Adjunto Lucas Chalella das Neves.

Em novembro, o Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, em visita oficial a Miami, proferiu palestra sobre as relações comerciais Brasil-Estados Unidos durante almoço oferecido pela Brazilian American Chamber of Commerce of Florida (BACCF), em Miami.

A apresentação realizada no hotel Four Seasons contou com a presença do Cônsul-Geral do Brasil, Embaixador João Mendes Pereira, e da ex-Embaixadora Norte-Americana no Brasil e atual Consultora de Política Externa do U.S. Southern Command, Liliana Ayalde, bem como da comunidade empresarial brasileira na Flórida.

Durante a palestra, o Embaixador Sérgio Amaral destacou as oportunidades de expansão comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, além de traçar um cenário positivo para as relações econômicas entre os dois países nos próximos anos.