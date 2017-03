OHIO: ICE prende brasileiro na entrada da escola do filho

O imigrante indocumentado morava com a família na cidade de Columbus, Ohio, e tinha ordem de deportação emitida em 2005

Na manhã de quarta-feira (22), agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam um imigrante brasileiro, natural do Leste de Minas Gerais, quando ele deixava o filho de 8 anos de idade na escola. As informações são do jornal Achei USA. A esposa do imigrante, que pediu para que os nomes dos envolvidos no caso fossem omitidos, detalhou que o marido levava diariamente o filho mais velho à escola, antes de ir para o trabalho. Após deixar a criança, ele foi abordado pelos agentes do ICE.

. Ordem de deportação:

A esposa do brasileiro relatou que ele tinha uma ordem de deportação em aberto desde 2005, depois que foi pego por patrulheiros quando entrou clandestinamente nos EUA através da fronteira com o México. Após ser autuado e liberado, ele não compareceu à audiência perante um juiz de imigração, portanto, sendo julgado “em ausência” e culminando na emissão da ordem de deportação. O casal mora na cidade de Columbus, Ohio, com os filhos de 8 e 4 anos, e administra uma companhia de limpeza.

Ela soube da prisão do marido depois que funcionárias ligaram para ela perguntando-lhe por que o marido dela não havia ido trabalhar. A esposa ligou para a escola e foi informada que ele deixou o filho na escola. Preocupada, ela ligou para hospitais e delegacias de polícia, quando, momentos depois, o marido ligou do centro de detenção de imigrantes.

. Monitoramento:

“Meu marido falou que os agentes foram muito educados e em nenhum momento agiram com truculência. Eles disseram que o estavam levando preso porque ele tinha uma ordem de deportação em aberto e falaram também que estavam monitorando a minha família há dias. Eles sabiam de toda a nossa rotina”, disse ela ao Achei USA.

Como o brasileiro possui uma ordem de deportação em aberto, ele não terá direito à uma segunda audiência no tribunal, portanto, podendo ser deportado o mais breve possível.

A esposa do brasileiro que, apesar de ser também indocumentada não possui ordem de deportação, relatou que tudo ocorreu “muito rápido” e ainda não sabe que decisão tomará com relação ao futuro da sua família.