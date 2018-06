Onda de calor atingirá New Jersey no feriado de 4 de julho

Na cidade de Newark e outras áreas no norte do estado, a temperatura também poderá se aproximar dos 100º graus no domingo (1)

A primeira onda de calor do verão 2018 está a caminho e passará sobre todo o estado de New Jersey com a aproximação do feriado do Dia da Independência, na quarta-feira (4).

“Não será tanto a temperatura alta, mas a humidade”, que fará com que as pessoas sintam-se desconfortáveis nas ruas, explicou Alex Staarmann, especialista do Serviço Meteorológico Nacional (NWS), no Estado Jardim.

Na sexta-feira (29), nas áreas no interior do estado, a temperatura pode alcançar os 90º graus (32º Celsius), antes de avançar para os 95º graus (35º Celsius) no sábado (30) e domingo (1). Embora a temperatura não seja suficiente para bater nenhum recorde, o ar estará saturado, fazendo a sensação térmica variar de 100º graus (37.7º Celsius) a 105º graus (40.5º graus) longe do litoral.

Na cidade de Newark e outras áreas no norte do estado, a temperatura também poderá se aproximar dos 100º graus no domingo (1), adiantou David Stark, meteorologista do NWS em Upton (NY), que cobre os condados de Bergen, Essex, Hudson, Passaic e Union.

“Isso não garantido, mas é possível que a temperatura em Newark alcance os 100º graus no domingo”, disse ele. Até o momento, o NWS prevê 99º graus na maior cidade de New Jersey. Mesmo que a previsão erre por alguns graus a menos, a humidade fará a sensação térmica variar entre 104º graus (40% Celsius) e 107º graus (41.6º graus) na maior parte da região norte no estado, no domingo (1), acrescentou Stark.

Uma boa opção para fugir do calor será o litoral de New Jersey, onde a temperatura ficará em torno de 85º graus (29.4º Celsius) no final de semana. “Será mais fresco nas praias, mas ainda assim será húmido”, concluiu Staarmann.