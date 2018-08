ONG realiza palestra grátis sobre compra da casa própria em NJ

O evento ocorrerá na sede do Mantena Global Care, no bairro do Ironbound, em Newark

No domingo (26), da 1 hora da tarde às 6:00 pm, a ONG “Neighborhood Assistance Corporation of America” (NACA) realizará na sede do Mantena Global Care, NA 294 Ferry St., no bairro do Ironbound, em Newark, uma palestra grátis sobre como adquirir a casa própria. O evento é aberto ao público e todos os interessados estão convidados.

A NACA é a maior entidade sem fins lucrativos de defesa à aquisição da casa própria nos EUA. A ONG oferece os programas mais efetivos e a foi a primeira organização a expor e confrontar os empréstimos oferecidos a juros exorbitantes ao longo de mais de 20 anos e continua a missão de estabilização das vizinhanças ao se posicionar a frente da luta pela justiça econômica.

Durante o workshop serão abordados os seguintes temas: Compras sem entrada, sem custos de fechamento de negócio (closing), juros abaixo do mercado, não é necessário histórico de crédito perfeito, entre outros. Fundada em 1988, a NACA tem ajudado a tornar o sonho da casa própria uma realidade para pessoas que enfrentam problemas financeiros, têm dificuldade em efetuar o pagamento das prestações, tornando-os mutuários ideais.

Em 2017, quase 70 mil propriedades foram confiscadas por falta de pagamento, revelou a pesquisa realizada pela ATTOM Data Solutions, uma firma especializada em dados do mercado imobiliário. O índice é o oposto do resto da nação, que apresenta baixas ao longo dos últimos 12 anos, entretanto, menor que os 74 mil em 2016.

O processo de “foreclosure” tipicamente começa quando os mutuários recebem o aviso de atraso no pagamento. Este é essencialmente o primeiro passo do processo, mas a melhora tem sido notável. Por outro lado, os “bank foreclosures”, um dos últimos passos no processo de perda do imóvel por parte do mutuário; aumentou em 2017. New Jersey possui um processo de perda do imóvel historicamente mais longo, pois tratasse de um “processo judiciário estadual”, explicou Daren Conquist, vice-presidente sênior da ATTOM. Os casos contestados nos tribunal devem ser avaliados por um juiz.

Além disso, New Jersey possui muitas leis de proteção do consumidor que desaceleram o processo de “foreclosure”, detalhou Steven Neuner, advogado especializado em aconselhar mutuários que estão perdendo o imóvel por falta de pagamento. No último quadrimestre de 2017, o Estado Jardim demorou 1.300 dias em média para “foreclosure” uma casa, ou seja, um dos períodos mais longos da nação.

“Há muitos passos processuais para evitar o ‘foreclosure”, disse Neuner, como a notificação de 30 dias antes informando a intenção de confiscar o imóvel. “Eles visam proteger os mutuários”.

Mais da metade dos imóveis em New Jersey em processo de confisco por falta de pagamento tiveram os empréstimos autorizados entre 2004 e 2008. Blonquist acrescentou que esse tipo de empréstimo é o mais provável de apresentar inadimplência.