ONU/Unesco premia cientista brasileira

Rafaela Ferreira fez doutorado nos EUA e pesquisa o zika vírus e a doença de Chagas

Professora adjunta do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Rafaela Salgado Ferreira, ganhou em 21 de março, em Paris, um prêmio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco), que reconhece o trabalho de mulheres cientistas que mais se destacaram no mundo em 2017. O reconhecimento é concedido desde 2014 e tem o objetivo de impulsionar o percurso de excelência de jovens e promissoras cientistas até se tornarem pesquisadoras internacionalmente reconhecidas.

Foi no Ensino Médio do Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que Rafaela Salgado Ferreira viu crescer seu interesse por ciência. Durante a adolescência também havia participado do Programa de Vocação Científica da Fiocruz, onde começou a desenvolver seus primeiros projetos de pesquisa em saúde. Na hora de escolher a carreira no vestibular, não lhe restava mais dúvidas. Seguiria nessa área e continuaria estudando novas formas de tratar doenças que afetam principalmente as camadas mais pobres da população brasileira.

Hoje, Rafaela colhe os frutos do seu trabalho. Após formar-se em farmácia pela UFMG e partir direto para o doutorado na Universidade da Califórnia em São Francisco, nos Estados Unidos, Rafaela retornou ao Brasil, fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e se tornou professora da instituição que lhe acolhera como caloura.

Ferreira desenvolve uma pesquisa que busca desenvolver medicamentos para o tratamento do zika vírus e da doença de Chagas. Os estudos se debruçam sobre moléculas capazes de alterar o vírus e o protozoário que causam essas doenças, para inibi-los.

De acordo com a pesquisadora mineira, já foram analisadas mais de 400 mil moléculas em complexos programas computacionais e algumas delas foram identificadas como “promissoras”.