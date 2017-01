Operário brasileiro é encontrado morto na Flórida

O corpo de Guilherme de Menezes Garcia foi descoberto na manhã de quinta-feira (12), em Fort Lauderdale (FL)

Na manhã de hoje (12), Guilherme de Menezes Garcia, de 27 anos, foi encontrado morto em sua residência, na cidade de Fort Lauderdale (FL). As autoridades locais encaminharam o corpo para necropsia e investigam o motivo da morte.

Segundo um amigo, Guilherme trabalhava na construção civil e lutava contra a dependência química. “Era um menino gente boa, alegre e muito trabalhador. Na área da construção civil ela sabia fazer de tudo. Nós, os amigos mais próximos, tentamos ajudar, mas não conseguimos. Estamos todos muito tristes”, disse ele ao jornal Achei USA.

O falecimento prematuro e repentino de Garcia também chocou outros amigos, que postaram despedidas e mensagens de carinho. “Se há algum conforto na morte de alguém que amamos, é de saber que a pessoa está indo para um lugar aonde não há tristeza, maldade e dor. Descanse em paz Guilherme Garcia”, diz a mensagem.

Guilherme imigrou aos Estados Unidos em 2005, quando tinha 18 anos, com a mãe, Carla Menezes, e ambos fixaram residência em Pompano Beach (FL). Em 2008, o falecimento de uma irmã fez com que Carla retornasse ao Brasil e deixasse o filho nos EUA. Quando tentou regressar, ela foi impedida pelas autoridades americanas, pois havia vivido de forma irregular no país. Ela foi proibida pelas autoridades migratórias de entrar nos EUA durante 10 anos. Na ocasião, mãe e filho moravam em Deefield Beach (FL).

Posteriormente, Garcia conheceu uma jovem norte-americana e a união resultou em 2 filhos. Ainda conforme Carla, o casal brigava constantemente e ele reclamava que ela maltratava as crianças. A mãe de Guilherme suspeitava que a mãe dos netos e o filho consumissem drogas.

“O Guilherme era muito trabalhador, sustentava a casa, o chefe dele o adorava. Era um menino amoroso. Não consigo entender o que aconteceu”, disse Carla ao Achei USA.

Eventualmente, o casal perdeu a guarda dos filhos. Guilherme trabalhava na construção civil e estaria há cerca de um ano sem consumir drogas.