Oponente de Trump poderá se tornar governadora do Novo México

A democrata Michelle Lujan Grisham planeja sair do Congresso e concorrer contra o republicano Steve Pearce

A agenda migratória do Presidente Donald Trump tem alguns oponentes a mais que a Deputada Federal Michelle Lujan Grisham que, como líder do Conselho Hispânico do Congresso, tem atuado como a voz dos latinos e membros democratas na condenação das políticas adotadas pela nova administração. A democrata do Novo México espera levar essa mensagem à uma nova plataforma em 2019. Ela planeja sair do Congresso e concorrer como governadora do estado, onde a vitória a colocaria de frente a Trump e a tudo, ou seja, desde a lotação de agentes da Guarda Nacional às políticas dele que afetam a imigração legal e clandestina.

Sinais de que poderá acontecer tornaram-se óbvios nos comícios de campanha. Num comício em Albuquerque, Grisham foi apresentada por dois jovens indocumentados, sendo um deles Ivonne Orozco, beneficiária do programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) e eleita a professora do ano no Novo México. Ela dedicou uma boa parte de seu discurso no evento encorajando novos esforços no Congresso a favor de uma votação que preserve o DACA na Câmara dos Deputados. Além disso, ela criticou o que considerou “racistas” e “preconceituosos” os comentários recentes feitos pelo chefe de pessoal John Kelly, da administração Trump. Os comentários provocaram vaias e gritos dos apoiadores.

“Então, nós o denunciamos, nós continuaremos a denunciá-lo e, enquanto fazemos isso, o que eles fizeram é que agora 50 republicanos estão brigando com o porta-voz deles e isso é algo grande”, disse Grisham, dando crédito aos ativistas por manterem a pressão a favor de uma votação. “Vocês podem imaginar a força que temos como moradores no Novo México se assumirmos essa postura e a levemos a todas as vizinhanças, todas as comunidades, levaremos a todo o estado e nós mostraremos ao resto do mundo do que os residentes no Novo México são feitos?”

Grisham enfrenta dois adversários nas eleições primárias democratas, mas é considerada amplamente a favorita nas eleições de 5 de junho. Em março, ela conquistou 67% dos votos na convenção estadual do partido, em contraste com os 21% do empresário Jeff Apodaca e 10% do legislador estadual Joseph Cervantes. Caso ela vença as primárias democratas, ela enfrentará o Deputado Steve Pearce, um republicano que concorreu sem oposição e que representa a região sul do estado no Congresso. O estado do Novo México votou a favor da oponente de Trump, Hillary Clinton, por 8% pontos de vantagem nas eleições de 2016.

Durante a campanha, Grisham tem chamado a “Casa Branca racista”, assim como o muro de “promessa de campanha enganosa e discriminatória” e comparou a lotação de patrulheiros da Guarda Nacional como brincar “de política com a vida das pessoas”.

Grisham representa a 12ª geração de residentes no Novo México oriunda de uma família tradicional em Santa Fé. Nos comícios, é difícil distinguir as pessoas que conhece a vida inteira daquelas que ela conhece pela primeira vez. Além disso, ela conquistou o apoio de pessoas influentes no estado, como legisladores estaduais ao autor George R. R. Martin, cujos livros foram a base da série da HBO “Game of Thrones”, assim como um grupo de grupos trabalhistas e sindicatos.