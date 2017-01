Ordem de Trump cortará verba federal de cidades “santuários” em NJ

No decreto de lei, o presidente define o termo como jurisdições que “arbitrariamente se recusam a acatar” as leis federais

Dois dias depois que o Presidente Donald Trump assinou o decreto de lei que corta a verba federal destinada às “cidades santuários” em todos os EUA, especialistas avaliam que municípios em New Jersey também serão afetados. Na ordem, assinada na quarta-feira (25), o presidente alega que as cidades santuários “não estão elegíveis para receber verbas federais, exceto as necessárias para a manutenção do cumprimento das leis pela Promotoria Pública ou o Departamento de Segurança Interna (DHS)”. Quais cidades serão impactadas ainda não é certo, especulam ativistas defensores dos imigrantes.

“Não há uma resposta clara sobre o que significa cidade santuário”, disse Ari Rosmarin, diretor de política pública da New Jersey ACLU. “Não é um termo legal”.

No decreto de lei, Trump define o termo como jurisdições que “arbitrariamente se recusam a acatar” as leis federais que regulam as relações entre os governos locais e o Departamento de Imigração (DHS).

“O Departamento possui a autoridade de determinar, em seu livre arbítrio e conforme a lei, uma jurisdição como santuário”, determina o decreto de lei. “O Procurador Geral agirá de forma apropriada contra qualquer entidade que viole (a lei) ou que tenha em vigor estatutos, políticas ou práticas que impeçam ou evitem o cumprimento das leis federais”.

Em New Jersey, as cidades que se identificaram como “santuários”, “Receptivas” ou qualquer outra expressão que indique o apoio aos imigrantes indocumentados, o fazem de formas diferentes. Newark, que assumiu o termo “cidade santuário”, por exemplo, tem políticas vigentes que instruem a polícia local a não acatarem os pedidos das autoridades federais de manter presos os indocumentados; a menos que seja apresentada uma ordem judicial. Entretanto, os indocumentados presos por cometerem crimes serão processados como qualquer residente legal, informaram as autoridades municipais.

Legisladores em Jersey City têm falado abertamente sobre o apoio aos imigrantes que residem na cidade e a Prefeitura tem leis escritas que refletem isso, mas nenhuma que proíba expressamente a polícia de cooperar com as autoridades federais de imigração. Os prefeitos em Maplewood e East Orange, que aprovaram leis no estilo “santuário” depois da eleição de Trump, juntaram-se aos outros prefeitos na denúncia dos projetos de lei assinados pelo presidente.

Já outras cidades escolheram termos diferentes. Princeton decidiu se autodenominar a cidade da “América Receptiva”, a qual, segundo seu website, é uma rede formada por mais de 100 cidades em todos os EUA que “provê informações e apoio necessários para ser tornar mais inclusivo com relação aos imigrantes e todos os residentes”.

Segundo ativistas defensores dos direitos dos imigrantes, algumas outras cidades e condados em New Jersey possuem políticas tipo santuário para evitar possíveis ações judiciais, mas não se identificam como “santuários”. Os condados de Burlington, Camden, Middlesex e Union possuem versões variadas de tais políticas. Embora tenha evitar citar qualquer cidade especificamente, o porta-voz do Departamento de Imigração (ICE), Alvin Phillips, disse que desde a implantação do “Priority Enforcement Program” em 2015, o órgão tem trabalhado de forma mais efetiva com a polícia local.

“Nós continuamos a fazer progresso significativo no relacionamento com os departamentos de segurança locais”, disse Alvin, frisando que os agentes do ICE focalizam em deter “criminosos condenados e indivíduos que representam ameaça à segurança pública local e nacional”.