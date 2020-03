Organização Mundial de Saúde divulga cuidados contra o coronavírus

A OMS compilou algumas informações úteis das principais autoridades internacionais de saúde

Lidar com uma ampla variedade de informações envolvendo coronavírus (COVID-19) e preocupações gerais com a saúde em suas comunidades pode ser difícil, especialmente ao tentar separar fatos de ficção. A Organização Mundial de Saúde (OMS) compilou algumas informações úteis das principais autoridades internacionais de saúde, caso as pessoas estejam procurando conteúdo confiável para compartilhar com os membros na prevenção do coronavírus ou lidando com a ansiedade em torno do vírus.

. Prevenção de doenças:

. Lave as mãos frequentemente com água e sabão (não é obrigatório ser bactericida) por pelo menos 20 segundos. Se água e sabão não estiverem disponíveis, use um desinfetante para mãos à base de álcool com pelo menos 60% de álcool.

. Evite tocar nos olhos, nariz e boca.

. Evite contato próximo com pessoas doentes.

. Se tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo ou use um lenço. Descarte o lenço imediatamente em uma lixeira fechada e limpe as mãos.

. Limpe as superfícies regularmente com desinfetante. Por exemplo, sempre limpe bancos de cozinha e mesas de trabalho.

. Caso esteja se sentindo mal:

. Evite viajar se tiver febre e/ou tosse. Ao chegar em casa, entre em contato com um profissional de saúde e informe-o sobre onde esteve.

. Caso esteja se sentindo mal, fique em casa e ligue para o seu médico.

. Sobre o uso de mascaras. Use a máscara se:

. Você for um profissional de saúde que trata pacientes com COVID-19.

. Você estiver saudável, mas cuidando de alguém que tenha suspeita de coronavírus.

. Você estiver tossindo ou espirrando.

. As máscaras são eficazes somente se combinadas com a limpeza frequente das mãos com água e sabão ou com desinfetante para mãos à base de álcool. As máscaras devem ser usadas e descartadas adequadamente, como compartilhado no site da OMS.

. Como lidar com o aumento da ansiedade ou estigma:

Sabemos que suas comunidades podem estar se sentindo ansiosas, estressadas ou assustadas. Aqui estão algumas dicas importantes a serem consideradas e compartilhadas com os membros da sua comunidade:

É normal sentir-se triste, estressado, confuso, assustado ou com raiva durante uma crise. Conversar com pessoas em quem você confia pode ajudar, como amigos, familiares ou membros da comunidade.

Se você precisar ficar em casa, mantenha um estilo de vida saudável, incluindo exercício, sono e dieta adequada. Acompanhe o estado de seus familiares e amigos que estão em casa por email e telefone e conecte-se com sua comunidade do Facebook para obter apoio.

Não fume e nem use álcool ou outras drogas para lidar com suas emoções.

Converse com um profissional de saúde ou um conselheiro caso se sinta sobrecarregado. Tenha um plano sobre onde ir e como procurar ajuda para as necessidades de saúde física e mental, se necessário.

Verifique os fatos. Reúna informações que ajudarão você a determinar seu risco com precisão. Dessa forma, você poderá tomar precauções razoáveis. Busque uma fonte confiável, como o site da OMS ou uma agência de saúde pública local ou estadual.

. Compartilhe informações positivas e confiáveis:

Ao publicar em suas comunidades, compartilhe os fatos mais recentes de fontes confiáveis. Evite exageros e demonstre solidariedade às pessoas afetadas, deixando sua comunidade de portas abertas para ouvir a história de indivíduos que foram afetados pelo vírus. Não compartilhe informações sobre problemas de saúde de outras pessoas sem permissão, como alguém afetado pelo COVID-19.