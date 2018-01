Os reinos e o futuro de Montemor

Ambientada no período medieval, a nova novela da Globo ‘Deus Salve o Rei’ estreia nesta terça-feira, 9 de janeiro

Séculos atrás, na região de Cália, estão os reinos de Montemor e Artena. O primeiro, rico em minério, e o outro, abundante em água. Um acordo entre ambos, há muitos anos vigente, garante que o minério produzido em Montemor seja fornecido a Artena em troca de sua água. Mesmo assim, a água é recurso sempre escasso, o que prejudica a irrigação das colheitas e, por consequência, toda a subsistência do local.

Um projeto ousado pretende mudar o curso dessa história. A rainha Crisélia (Rosamaria Murtinho) prepara um grande evento para o dia que deve ficar na história de Montemor: a inauguração de uma obra extremamente inovadora para o período: um aqueduto que promete ser a solução para o maior problema do lugar. Diante de toda a população reunida, uma grande expectativa paira no ar. Todos anseiam pelo bem mais precioso.

Mas, o que era esperança, culmina em decepção: o lago que serviria como fonte para Montemor simplesmente secou. O fracasso do projeto é um baque enorme para rainha, que, já doente, prepara a sucessão do trono, focando no seu neto Afonso (Rômulo Estrela), preparado a vida toda para o posto.

Sempre disposto a resolver os problemas de Montemor, Afonso (Rômulo Estrela) organiza uma expedição atrás de água. “Sabendo de sua condição, Crisélia pede que Afonso assuma o trono assim que voltar”, adianta Rosamaria Murtinho. Resta saber se o que estava planejado será cumprido.

Escrita por Daniel Adjafre, com direção artística de Fabricio Mamberti, ‘Deus Salve o Rei’ é ambientada no período medieval e tem como ponto de partida dois príncipes que não querem herdar o trono. Trata das escolhas e suas consequências, além questionar o poder do destino na vida das pessoas.