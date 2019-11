Outdoors pedem a Trump que pare de prender crianças na Flórida

A iniciativa foi patrocinada por ativistas defensores dos direitos dos imigrantes para marcar o Dia Internacional das Crianças

Na quarta-feira (20), os motoristas na Flórida foram forçados a refletir sobre o tratamento que os EUA dedicam às crianças imigrantes graças à série de outdoors espalhados pelo estado. A iniciativa foi patrocinada por ativistas defensores dos direitos dos imigrantes para marcar o Dia Internacional das Crianças.

“Nós não acreditamos na detenção de crianças. Você acredita?” Diz a mensagem postada pela ONG Amnesty International USA (AIUSA), em Orlando (FL), localizada a apenas 10 milhas (16 km) de distância da Disneylândia.

“Você está agora a 7 milhas (11 km) de distância onde crianças são detidas”, diz outra mensagem em Miami (FL).

O outdoor fica instalado a poucas milhas de distância de Homestead (FL), onde uma instalação temporariamente vazia costumava abrigar crianças imigrantes detidas. No início de 2019, a ONG acusou o governo atual de violar os direitos das crianças ao mantê-las no local durante tempo prolongado e indefinido, além das condições que não atendem os padrões internacionais, portanto, violando o bem-estar dos menores.

Apesar de o centro de detenção em Homestead ter sido temporariamente fechado depois dos protestos gerados pelo fato de milhares de crianças estarem detidas no local, o dinheiro dos contribuintes continua a manter as instalações. Numa entrevista, Denise Bell, pesquisadora da ONG, disse que os ativistas que ver o local fechado permanentemente.

“Este não é um lar para crianças”, relatou Bell. “O governo não é um pai”.

Apesar de a pesquisadora acreditar que as crianças não devam ser detidas levando-se em conta o status migratório, ela acrescentou que, se elas forem detidas, deveria ser da forma “menos restritiva” possível e “pelo tempo mais curto possível”. Entretanto, disse ela, não é isso que está acontecendo com as crianças sob a custódia das autoridades federais há semanas ou meses.

“Elas (crianças) têm responsáveis e famílias esperando”, comentou Bell.

A campanha de outdoors da Amnesty International USA faz parte da “I Welcome Campaign” da ONG. Além dos outdoors, as mensagens também serão postadas nas carrocerias de caminhões que circulam pela Flórida.