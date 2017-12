Outono aumenta o índice de acidentes envolvendo veados

Todos os anos, ocorrem 26 mil atropelamentos de cervos no Estado Jardim

Um veado aparece aparece subitamente, o motorista tem dificuldade em reagir e o resultado, algumas vezes, é trágico. Na sexta-feira (24), Mark Rodgers, de 63 anos, dirigia em Franklin Township, no Condado de Somerset, às 5:37 da tarde, quando o carro dele atropelou um cervo que cruzava a estrada. O animal foi jogado através do para-brisa, atingindo Mark e provocando ferimentos que o levaram a morte, 4 dias depois.

Há aproximadamente 26 mil acidentes de carro anuais envolvendo cervos em New Jersey e o perigo aumenta durante a estação de acasalamento, desde o final de outubro a meados de dezembro, quando os animais se tornam mais ativos.

Ninguém sabe ao certo, pois nem todas as colisões são informadas pelos motoristas ao Estado, condados e entidades locais agem isoladamente na remoção de carcaças. O Departamento Estadual de Transportes (DOT) é responsável pela remoção dos animais mortos nas rodovias estaduais e interestaduais. Até segunda-feira (27), o DOT já havia removido 6.089 carcaças.

A estimativa de 26 mil acidentes anuais foi calculada tendo como base um relatório da State Farm Insurance de 2013, resultante das notificações dos motoristas. Tal índice baixou, se for comparado há 2 décadas.

O Departamento Estadual de Proteção Ambiental (DEP) calcula que a população total de cervos em New Jersey seja de 100 mil, em contraste com 204 mil em 1995. Muitos mais cervos são mortos por caçadores no Estado Jardim que ursos. Os caçadores mataram 49.246 cervos na estação de caça em 2016.

A análise da State Farm divulgada em outubro revelou que os motoristas em New Jersey têm a probabilidade de 1 em 229 de atropelar um cervo. Essa estatística coloca o Estado Jardim em 34º lugar na nação. Já Pensilvânia fica em 3º lugar, com 1 possibilidade entre 70, ficando atrás somente de West Virgínia e Montana.