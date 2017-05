Outro brasileiro é preso pela imigração saindo da Corte

Júnior Rabelo foi autuado por dirigir sem carteira de motorista e detido por agentes do ICE ao sair do prédio do tribunal, depois da audiência cancelada

Em 27 de abril, Júnior Rabelo, de 24 anos, casado, natural do Espírito Santo, residente na cidade de Malden (MA), foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE), após comparecer à uma audiência no tribunal, na região da Nova Inglaterra. O motivo da audiência deveu-se ao fato de ele ser flagrado por policiais dirigindo sem carteira de motorista. As informações são da Nossa Rádio USA.

O brasileiro teria chegado à Corte na companhia de seu advogado e foi informado pelas autoridades que a audiência havia sido cancelada. Ao sair do prédio, Júnior foi abordado pelos agentes de imigração. Depois de verificarem os documentos do jovem e constatarem que ele estava em situação migratória irregular nos EUA, os agentes deram-lhe imediatamente ordem de prisão.

No momento da detenção, Rabelo estava acompanhado da esposa. Os agentes tiraram uma cópia do passaporte dela e a liberaram. Eles não explicaram o motivo da prisão do brasileiro. Rabelo trabalha na construção civil.

A esposa de Júnior disse à rádio que a família já contratou uma advogada de imigração que solicitará junto ao Tribunal de Imigração a liberdade condicional dele mediante o pagamento de fiança. Ela acrescentou que, pegos de surpresa, eles não possuem condições financeiras de pagar os honorários cobrados pela advogada, portanto, foi criado no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/libertando-o-rabelo, cujo objetivo é angariar a quantia de US$ 2.650. Até a tarde de quinta-feira (4), foram arrecadados US$ 2.865.

. Mais brasileiros são presos:

O caso de Júnior Rabelo não é o único recente que aconteceu na comunidade brasileira na região da Nova Inglaterra. Em 24 de abril, Fernando Victor de Alencar, de 21 anos, natural de Goiânia (GO), morador em Marlborough (MA), foi detido por agentes de imigração após sair de uma audiência na Corte em New Hampshire. Em 10 de março, ele se dirigia a um compromisso na cidade de Nashua (NH), quando foi abordado pela polícia porque dirigia sem carteira de motorista. Após comparecer à audiência no tribunal e pagar a multa de US$ 600, o brasileiro foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE) quando caminhava em direção ao carro em companhia da mãe, Fabiane Alencar. Ele imigrou para os EUA aos 4 anos de idade, trabalha na construção civil e é pai de dois meninos, um de 2 e outro de 6 anos.

Já na Flórida, a prisão de Reginaldo dos Santos Júnior, de 31 anos, natural de Governador Valadares (MG), morador em Pompano Beach (FL) e criador de um canal no YouTube, chocou e pegou de surpresa seus milhares de seguidores na internet. Na tarde de segunda-feira (3), a equipe de reportagem do BV consultou o website do Departamento de Imigração (ICE) e confirmou que “Juninho Santos”, como é popularmente conhecido, está detido no Broward Transitional Center, na 3900 N. Powerline Rd., também em Pompano Beach. O portal do ICE não oferece informações mais detalhadas sobre o caso do brasileiro.