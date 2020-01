Outro brasileiro tem chance de integrar time da NFL nos EUA

Otávio Amorim participa do “Combine”, no qual será avaliado por “olheiros” das franquias que compõe a NFL e terá a chance de assinar um contrato com uma delas

O também mato-grossense Otávio Amorim terá a oportunidade de seguir a mesma trajetória que o cuiabano Durval Queiroz Neto, o ‘Duzão’, de 26 anos. O atleta, que já teve passagens pelo Rondonópolis Hawks e Cuiabá Arsenal, foi escolhido para participar do programa NFL Undiscovered (NFL não descobertos, em tradução livre), que dá oportunidade para jogadores de outros países serem contratados por um time da principal liga de futebol americano do mundo. As informações são do site OlharDireto.com.br.

O anúncio foi feito em 10 de dezembro de 2019. O jogador Otávio Amorim iniciou sua trajetória no esporte em 2012, em Rondonópolis, cidade localizada a 215 km de Cuiabá, onde atuou pelo Rondonópolis Hawks. Depois, passou a integrar o time do Cuiabá Arsenal e, na época, viajava mais de 5 horas todo fim de semana para atuar pela equipe da capital mato-grossense.

Após alguns anos atuando, Amorim recebeu uma oferta para se juntar a Timbó Rex, onde evoluiu para se tornar um dos melhores atacantes ofensivos do Brasil. Atualmente, participando do programa, o mato-grossense terá a oportunidade de se juntar a Duzão na principal competição do esporte, a NFL, nos EUA. Ele será avaliado por “olheiros” das franquias que compõe a liga americana e terá a chance de assinar um contrato com uma delas.

Em suas redes sociais, Otávio Amorim comemorou a entrada no ‘combine’ (Combinar, em tradução livre). “Nada é impossível para Deus. Acredite nos seus sonhos”.

Criado em 2017, o International Players Pathway Program reúne atletas de fora dos EUA para treinar na renomada IMG Academy, com um grupo de treinadores que inclui ex-jogadores da NFL. Além de Otávio, foram selecionados os atletas Isaac Alarcon (México), David Bada (Alemanha), Leo Krafft (Noruega), Boqiao Li (China), Chris Mulumba (Finlândia), Sandro Platzgummer (Áustria), Antoni Podgorski (Polônia) e Bernhard Seikovits (Áustria).

Duzão conseguiu passar em um “combine” de estrangeiros oficial da NFL, uma espécie de peneira que serviu para que defensor fosse avaliado por olheiros da liga profissional. Posteriormente, ele assinou contrato com o Miami Dolphins, uma das equipes mais tradicionais da competição.