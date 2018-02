PA: Marmota Phil indica mais 6 semanas de inverno

Na manhã de sexta-feira (2), Phil foi retirado da toca e viu a própria sombra

Nós ainda teremos mais 6 semanas de inverno, caso seja levada a sério a previsão tendo como base o comportamento da marmota Phil, que vive em Punxsutawney (PA), quando vê a própria sombra. Ele é a marmota mais famosa do mundo e leva uma vida confortável. O animal e a parceira dele habitam o próprio zoológico, no jardim da biblioteca municipal, onde os visitantes podem observá-los através de uma vitrine. Eles se alimentam de vegetais cortados e dormem sobre feno macio.

Durante a maior parte do ano, Phil é uma atração local, mas, todo dia 2 de fevereiro, o animal e seus cuidadores, conhecidos como “Inner Circle”, se tornam a atração. Milhares de pessoas viajavam até a cidade anualmente para testemunharem a previsão do tempo pela marmota, o “Phil’s Groundhog Day”. Caso ele veja a própria sombra, isso indica mais 6 semanas de inverno. Caso contrário, a primavera chegará mais cedo.

John Griffiths tem sido membro do Phil’s Inner Circle por 20 anos. As obrigações dele incluem tudo, desde a preparação da comida do animal a segurá-lo no grande dia. Apesar do longo relacionamento com a marmota, ele afirma que não é informado antecipadamente qual será a previsão do animal.

“Absolutamente, não!” Respondeu ele, escandalizado com a pergunta. “Meu Deus”.

Quanto à previsão do tempo, Griffths responde que “está sempre certa”.