Pabllo Vittar anuncia turnê de shows pela América do Norte

Com hits de sua carreira, Pabllo prepara um show que promete aquecer o começo da primavera norte-americana com muita dança e música

Após ser anunciada como atração dos principais festivais de música no mundo, a cantora Pabllo Vittar confirma a sua primeira turnê de shows na América do Norte em abril deste ano, incluindo as duas apresentações que realiza no Coachella, nos dias 11 e 18 de abril. Com a sua “111 Tour”, Pabllo passa pelo Brooklyn (NY), em 8 de abril, São Francisco (CA), em 16 de abril, Chicago (Ill.), em 19 de abril, Toronto, em 21 de abril, e Miami (FL), em 24 de abril. Os ingressos estarão disponíveis para pré-venda a partir de quarta-feira (22) e para venda em geral na sexta-feira (24) através do link: http://bit.ly/Pabllo111tour.

“Não vejo a hora de passar por todos esses lugares na América do Norte. Vou apresentar o meu novo show, ‘111 tour’, que inclui músicas recentes, mas também os grandes sucessos. Vai ser muito especial!”, conta Pabllo Vittar.

Com hits de sua carreira, Pabllo prepara um show que promete aquecer o começo da primavera norte-americana com muita dança e música, além de efeitos especiais com luzes para criar a atmosfera das faixas do álbum “111”, que reúne músicas em diferentes idiomas que figuram as listas das mais ouvidas, como “Flash Pose”, “Parabéns”, “Amor de Que” e “Ponte Perra”.

Confira a agenda completa dos anúncios de shows internacionais de Pabllo Vittar até agora:

. Mardi Gras Party: 29 de fevereiro, em Sydney, na Austrália; Lollapalooza Chile: 27 de março, em Santiago, no Chile; Lollapalooza Argentina: 29 de março, em Buenos Aires, na Argentina; Sala Del Museo: 31 de março, em Montevidéu, no Uruguai; Happy Ending Fest: 2 de abril, em Lima, no Peru; Festival Estéreo Picnic: 3 de abril, em Bogotá, na Colômbia; Brooklyn Steel: 8 de abril, em Nova York, nos EUA; Coachella Valley Music & Arts Festival: 11 e 18 de abril, na Califórnia, nos EUA; August Hall: 16 de abril, em São Francisco, nos EUA; Metro: 19 de abril, em Chicago, nos EUA; Mod Club Theatre: 21 de abril, em Toronto, no Canadá; Club Space: 24 de abril, em Miami, nos EUA e Primavera Sound: 5 de junho, em Barcelona, na Espanha.