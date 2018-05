Pacientes enfrentam falta de maconha medicinal no estoque em NJ

Mais de 5 mil pacientes foram adicionados ao programa estadual de maconha medicinal desde o início de 2018

Numa ida recente para adquirir um pouco de maconha medicinal em Cranbury, o paciente Edward Grimes ficou no final da fila mais longa que ele já esperou. Quando chegou a vez dele, descobriu que o estoque de “Limão G”; um tipo de maconha utilizada para tratar dores nas costas e espasmos, havia acabado.

Edward está entre os milhares de pacientes registrados em New Jersey a obter a maconha medicinal e que vivenciaram em abril o aumento das filas nos locais de venda, assim como a falta de determinados tipos da droga. O problema pode ser resultado do fluxo de pacientes novos no programa estadual depois que o Governador Phil Murphy autorizou sua expansão em março. A expansão permite que pessoas com condições mais comuns, como ansiedade e dor crônica, estejam autorizadas a se registrar.

“Eles não conseguem lidar com a demanda”, referiu-se Grimes aos estoques. “Isso vai piorar”.

O Departamento de Saúde informou que mais de 5 mil pacientes foram adicionados ao programa estadual de maconha medicinal desde o início de 2018. Antes de Murphy assumir o cargo, o programa tinha aproximadamente 16 mil pacientes inscritos. O Secretário de Saúde Shereef Elnahal informou que, após a expansão, cerca de 100 novos pacientes se registram no programa todos os dias.

Esse aumento tende a continuar e fez com que o Departamento de Saúde começasse a permitir que os depósitos atuais de maconha medicinal se expandissem. O Curaleaf, o depósito em Bellmawr anteriormente conhecido como Ciências Compassivas, abriu outro depósito independente no início de maio, enquanto o Garden State Dispensary recebeu a aprovação inicial para uma instalação adicional em Union Township.

George Schidlovsky, diretor de operações do Curaleaf de Bellmawr, disse que a nova instalação permitiu que mais pacientes fossem aceitos. Previamente, o depósito da Curaleaf era menor, uma vez que fazia parte do mesmo prédio onde ocorria o cultivo da maconha medicinal.