Pai de universitária morta agradece latinos por ajuda na busca da filha

No domingo (26), o pai da estudante na Universidade de Iowa, Mollie Tibbetts, de 20 anos, elogiou a filha e disse aos 1.200 presentes à missa para “virar a página” e “focalizar na vida dela”. Embora Robert Tibbetts não tenha mencionado publicamente o debate migratório envolvendo o assassino da jovem, ele aplaudiu a comunidade hispânica por ter ajudado na procura por Mollie.

Robert juntou aos 2 filhos e primos no transporte do caixão e lembraram a memória da estudante que desapareceu na noite de 18 de julho e o suposto assassino levou às autoridades ao corpo na terça-feira (21). Repetidas vezes, Robert disse à plateia no ginásio lotado do Brooklin-Guernsey-Malcoln High School, em Brooklin, Iowa, para “celebrarem algo maravilhoso”, enquanto o irmão mais velho de Mollie citou a personalidade cativante e adorável dela.

Entretanto, o pedido da família Tibbetts para “virarem-se para a vida, a vida de Mollie, pois Mollie não é vítima de ninguém”, caiu em ouvidos moucos entre muitas figuras políticas nacionais que incluíram o caso no debate os imigrantes indocumentados que vivem no país. Pelo menos um membro da família da vítima criticou políticos de direita por utilizarem a morte de Mollie como “propaganda política” contra os imigrantes.

A busca durante semanas por Mollie Tibbetts atraiu atenção nacional depois que Cristhian Bahena Rivera, de 24 anos, do Condado de Poweshiek, levou a polícia onde estava o corpo, numa plantação, na terça-feira (21), resultando que ele fosse acusado de homicídio em 1º grau. As autoridades federais disseram que o mexicano proveu documentos falsos e vivia clandestinamente nos EUA. Tal informação fez com que a Governadora de Iwoa, Kim Reynolds, e o Presidente Donald Trump ridicularizassem o que eles consideram como fraqueza democrata nas políticas migratórias.

Um dia depois que o corpo da jovem foi encontrado, a Casa Branca postou um vídeo mostrando pessoas cujos entes queridos foram mortos por “imigrantes ilegais” que vivem nos EUA. Durante 34 dias, investigadores procuraram por Mollie Tibbetts. “Ontem, um estrangeiro ilegal, agora acusado de homicídio em 1º grau, levou a polícia à plantação de milho onde o corpo dela foi encontrado. A família Tibbetts foi permanentemente separada. Eles não estão sozinhos”, diz a postagem no Twitter. Reynolds, também republicana, emitiu um comunicado culpando o “sistema migratório quebrado” que permitiu que um “predador” vivesse e trabalhasse nos EUA.

Entretanto, durante o funeral de Mollie no domingo (26), Roberts enfatizou o quando estava “grato” aos hispânicos da comunidade de Iowa, que foram incrivelmente úteis durante as buscas. “A comunidade hispânica é de Iowa. Eles possuem os mesmos valores que os moradores em Iowa”, disse ele. “Até onde eu saiba, eles são moradores de Iowa com comida mais saborosa”, brincou. Ele também agradeceu aos policiais, voluntários e meios de comunicação por ajudarem na busca árdua.

Rivera está detido sob a fiança de US$ 5 milhões e comparecerá ao tribunal na sexta-feira (31).