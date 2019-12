Pai é condenado por ter casado com a própria filha

Travis Fieldgrove, de 40 anos, foi sentenciado a 2 anos de detenção no início de 2019 em conforme o acordo que ele fechou em Nebraska

Na semana passada, um homem em Nebraska que se casou com a própria filha biológica alegou aceitou a pena, mas não assumiu a culpa com relação à acusação de tentativa de incesto, depois de ter fechado um acordo similar num condado vizinho. O réu Travis Fieldgrove, de 40 anos, está agendado para ser sentenciado em janeiro de 2020, no Condado de Adams. Ele foi sentenciado a 2 anos de detenção no início de 2019 em conexão com o acordo que ele fechou no Condado de Hall, onde residia.

Travis e a filha, Samantha Kershner, casaram-se no Condado de Adams em 2018, um ano depois que os investigadores começaram a monitorar o relacionamento deles. Ela disse à polícia que gostaria de saber a identidade do pai dela há 3 anos e a mãe dela organizou o encontro. Eles mantiveram o relacionamento de pai e filha durante muitos anos, mas isso mudou devido à “competição ciumenta com a meia irmã” por parte de Samantha. Pai e filha começaram a manter um relacionamento íntimo em 2018 e eles teriam se casado em 1 de outubro de 2018.

Testes de DNA provaram que eles são parentes e ambos foram presos por incesto em janeiro.

“As evidências que levaram as prisões sugerem que Fieldgrove e a filha tinham conhecimento de sua relação biológica antes de se tornarem íntimos e que eles se casaram rapidamente depois de terem sido informados da investigação”, informou o Departamento de Polícia de Grand Island.

O advogado de defesa de Fieldgrove alegou que o cliente dele “sofre de um ferimento no cérebro, portanto, não é uma pessoa 100% funcional”.

Kershner evitou a prisão ao aceitar a pena, mas não assumir a culpa com relação à acusação de falso testemunho. Ela foi sentenciada a 9 meses de liberdade condicional.