Pai e filha que planejavam se casar são presos por incesto

Steven e Katie Pladl tiveram um filho juntos e viviam como marido e mulher

Um pai e uma filha biológicos na Carolina do Norte, que supostamente planejavam se casar, foram acusados de incesto depois que as autoridades tomaram conhecimento que eles haviam tido um filho. Na terça-feira (20), Steven Pladl, de 42 anos, e Katie Pladl, de 20 anos, foram levados da residência em Knightdale (NC), onde viviam como um casal, para comparecer tribunal no Condado de Henrico na Virgínia, segundo o jornal Richmond Dispatch. Ambos enfrentam as acusações de praticar incesto e delinquência de menor de idade.

As autoridades locais informaram que Steven disse à ex-esposa, Rachel, que ele havia engravidado a filha biológica do casal, Katie, a qual eles deram para adoção ainda bebê em 1998. O casal teria reencontrado a filha, então com 18 anos, em 2016 quando a jovem procurou por sua família biológica nas redes sociais. Ela passou a viver com a família, mas Steven e Rachel se separaram com a intenção de divórcio.

Rachel disse aos investigadores que ela não tinha conhecimento da relação incestuosa até que ela leu o diário de um dos filhos dela. No diário, haviam desenhos de Katie grávida e menções sobre o pai encorajando os outros filhos a chamar a irmã mais velha de madrasta. Quando ela confrontou o ex-marido, ele confessou que havia engravidado a própria filha. O bebê, um menino, teria nascido em setembro.

“Não há palavras para descrever o sentimento de traição e nojo que estou sentindo”, disse Rachel ao canal DailyMailTV. “Eu esperei 18 longos anos para estabelecer um relacionamento com a minha filha e agora ele destruiu completamente isso”.

Na audiência preliminar, a fiança de Steven foi determinada em US$ 28 mil e com a exigência de que ele não saia da Virgínia e não tenha contato com a filha. O juiz responsável pelo caso não determinou a fiança de Katie. A próxima audiência está agendada para 23 de abril.