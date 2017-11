Pai e filho morrem de overdose em festa de aniversário em NY

Joseph e Carlos Andrade teriam inalado uma mistura de heroína e fentanyl

Com os parentes horrorizados e gritando em agonia, Joseph Andrade, de 44 anos, residente no Brooklyn (NY), e o filho, Carlos Andrade, de 22 anos, morreram juntos de overdose enquanto celebravam uma festa de aniversário em família, no domingo (29). Os dois disseram aos familiares que iriam para o lado de fora do apartamento para fumar. Por alguma razão, Carlos, que não era conhecido por consumir drogas, juntou-se ao pai, um viciado conhecido, em ingerir derivados do ópio, aparentemente aspirando uma mistura de heroína com fentanyl, informou a polícia.

Carlos, o rosto tornando-se azul enquanto ele asfixiava, foi descoberto pela namorada dele, Jasmin Santos, no interior do vestíbulo do prédio de Andrade, pouco depois das 3 horas da madrugada. “Jasmin encontrou o Carlos morrendo”, disse a prima Sônia Santos. “Ela gritou e tentou ajuda-lo. Ela disse que ele estava ficando azul”.

Joseph foi encontrado a um pé de distância, do lado de fora do prédio na 27th St., próximo a 4th Avenue, em Greenwood, detalharam os policiais.

As mulheres apavoradas telefonaram para o serviço de emergência (911) e a equipe de socorro administrou Narcan, uma droga que reverte os efeitos da overdose. Entretanto, era tarde demais e pai e filho morreram ao darem entrada no hospital Lutheran Medical, informaram as autoridades.

Carlos dirigiu de Maryland para a festa de aniversário com Jasmin e os filhos do casal, de 1 e 4 anos, disse um parente. “Ele era muito apegado ao filho mais velho”, Santos disse sobre Carlos. “Eu não sei o que eles farão sem ele”.

Amigos disseram que Joseph, que trabalhava como mecânico, aparentemente, era dependente químico. “O pai tinha um problema”, disse um vizinho que não quis se identificar. “As pessoas sabiam. Eu fiquei surpreso que Carlos estivesse envolvido. Ele era um bom filho”.

“Aquele prédio sempre foi bom até recentemente”, lamentou outro residente. “Nós nunca presenciamos algo assim antes, mas ultimamente têm tido muitos homens, bebendo, se embriagando do lado de fora, até tarde da noite”.

As mortes do pai e filho estão sendo investigadas e a causa pelos legistas. Calcula-se que 1.300 pessoas sucumbiram as drogas em 2016, disseram as autoridades.