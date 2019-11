Pai pega 10 anos de cadeia por DUI que matou filha de 9 anos

Marcelo Rizzo, de 38 anos, foi acusado de dirigir intoxicado (DUI), homicídio veicular e pôr em perigo o bem-estar de uma criança

Um pai, cuja filha foi ejetada do veículo em decorrência de um acidente, na época do feriado de Thanksgiving em 2018, foi sentenciado a 10 anos de detenção. O réu Marcelo Rizzo, de 38 anos, morador em Elizabeth (NJ), assumiu a culpa com relação às acusações de dirigir intoxicado (DUI), homicídio veicular e pôr em perigo o bem-estar de uma criança, informou o promotor público do Condado de Burlington, Scott Coffina.

Em 25 de novembro de 2018, Marcelo dirigia um Ford Focus ao longo da rodovia I-295 quando ele começou a ziguezaguear na pista, chocando-se contra outro veículo na pista central, antes de sair da estrada e bater contra umas árvores. O impacto ejetou Madelynn Rizzo, de 9 anos, matando-a. Uma filha mais nova feriu-se, mas sobreviveu.

Os investigadores relataram que Marcelo consumiu várias bebidas alcoólicas no Condado de Camden antes do acidente. Os testes toxicológicos revelaram que o índice de álcool no sangue dele era de 0.16, ou seja, o dobro do limite legal.

“Essa tragédia era completamente evitável e, além de tudo, sem desculpas”, disse Coffina.

“Entre carona, taxis tradicionais, motoristas designados ou, elementar, evitar beber antes de dirigir para algum lugar, o réu teve muitas opções para levar a família dele em segurança para casa. Ao invés disso, ele escolheu pegar o volante e como resultado, um dos filhos dele foi morto”.

Rizzo assumiu a culpa em agosto desse ano.