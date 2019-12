Pais pedem ajuda para brasileiro vitimado em ataque homofóbico

O pernambucano Jefferson Anderson Feijó Cruz, de 23 anos, foi estuprado e agredido a pauladas ao se afastar para ir ao banheiro numa festa

Em 8 de dezembro de 2018, o estudante Jefferson Anderson Feijó Cruz, de 23 anos, natural de Olinda (PE), tornou-se mais uma vítima da crescente homofobia que assola o Brasil. Ele foi barbaramente atacado quando afastou-se de amigos para ir ao banheiro durante uma festa na região da Grande Recife (PE). Em decorrência disso, o jovem sofreu lesões graves no cérebro, entrou em coma e, quando despertou, perdeu a voz e os movimentos dos membros superiores e inferiores.

Denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o indivíduo que estuprou e agrediu barbaramente Jefferson Cruz foi localizado e preso oito meses depois, mas ainda não foi julgado.

Foi iniciada online a campanha beneficente: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/as-sequelas-e-o-horror-da-homofobia; cujo objetivo é angariar R$ 50 mil (US$ 12 mil). O dinheiro arrecadado será utilizado para as despesas com os suplementos alimentares necessários e uma maca especial para que Jefferson possa praticar os exercícios fisioterápicos e a melhora de postura. Até à tarde de sexta-feira (27), haviam sido arrecadados R$ 830 (US$ 205).

“As sequelas da homofobia e o sonho interrompido de Jefferson Feijó Cruz, violentado, espancado a pauladas e estuprado, por homofobia. Jefferson Anderson Feijó Cruz, de 23 anos, é um garoto que foi vítima de ataque homofóbico, em 8 de dezembro de 2018. Ele teve lesões gravíssimas, perdeu os movimentos e a voz. Jefferson festejava a aprovação na escola quando foi agredido ao se afastar dos amigos para ir ao banheiro, em Moreno, no Grande Recife. Denunciado pelo MPPE (Ministério Público de Pernambuco), o homem foi preso oito meses depois, mas ainda não foi julgado. Um ano depois do ocorrido, ele está em sua segunda fase do tratamento e necessita com urgência de uma maca ortostática elétrica que possui regulagem de altura e possibilita a colocação do paciente na posição em pé (posição ortostática ou angulação ortostática desejada para fins terapêuticos). Esta maca favorece a função gastrointestinal e urinária, realiza descarga de peso nos membros inferiores, prevenção da osteoporose em pacientes lesados medulares e/ou com acidente vascular cerebral. Além disso, é necessário manter o estoque de alimentação Soya Fiber Nestlé que custa R$ 25 e Protein que custa R$ 77, como também as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, terapeuta da fala como cuidadora. Hoje, o tratamento dele está sendo realizado por meio de doações de pessoas de bons corações; se você é esta pessoa e quer ajudar de alguma forma, doem acessando o link: http://vaka.me/826676”, diz a postagem no website Vakinha.

Outras formas de doação em prol do Jefferson Anderson Feijó Cruz podem ser realizadas através do PayPal – [email protected], depósito direto no Bradesco S.A – 237 – Ag. 1253, Conta-corrente: 0016588-3. IBAN: BBDEBRSPSPO. CPF: 075.245.924-42, em nome de José Robério Lucena de Lima. Tel.: (11) 9499-54865. É seguro transferir pelo: https://transferwise.com/ie. Mais informações através do Facebook: com/lutecomoele

. 1 morte a cada 16 horas:

Em fevereiro de 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a divulgar a necessidade de criminalizar ofensas ou agressões cometidas contra a população LBGT (lésbicas, bissexuais, gays, travestis e transgêneros). Não há consenso sobre a questão e projetos sobre o assunto se acumulam sem votação no Congresso. Dados revelam uma situação alarmante: 8.027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil entre 1963 e 2018 em razão de orientação sexual ou identidade de gênero. Atualmente, no Brasil morre 1 pessoa por homofobia a cada 16 horas.