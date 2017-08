Palhaço sofre acidente e brasileiros pedem ajuda

“Bisnaguinha, the Clown” sofreu um acidente e está impossibilitado de caminhar

No sábado (12), a internauta Camila Niero, moradora na cidade de Glen Oaks (NY), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/help-bisnaguinha-the-clown. O objetivo é angariar US$ 4.500 para o animador profissional “Bisnaguinha, the Clown”, que sofreu um acidente e está impossibilitado de andar. A verba arrecadada ajudará a custear uma cadeira de rodas e despesas médicas.

“O palhaço Bisnaguinha faz a alegria das crianças há 17 anos. Infelizmente, ele sofreu um acidente e se encontra impossibilitado de andar. Esta campanha é uma tentativa de arrecadar fundos pra uma cadeira sob medida que supra suas necessidades para que ele continue a viver e fazer o ama e o tratamento mensal. Modelo monobloco – Linha Movie Veja. Participe da Campanha para ajudar o Bisnaguinha!” Postou Camila no GoFundMe.com.

. Outro brasileiro pede ajuda:

Após sofrer falência renal no estágio 5 e ser submetido à duas cirurgias cardíacas de peito aberto, Mane Souza, residente na cidade de White Plains (NY), pediu a ajuda da comunidade durante o período de convalescência. Na quinta-feira (13), foi criada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/kidney-stage-5-heart-failure, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil. Até a tarde de sábado (12), haviam sido arrecadados US$ 170.

“Falência renal em estágio 5, duas cirurgias cardíacas, sem mencionar o stress mental decorrente de todos esses problemas, eu preciso de todas as formas de ajuda espiritual, física, monetária para o meu aluguel, alimentação e necessidades diárias. Caso o seu coração seja tocado, por favor, se você puder ajudar, qualquer coisa mesmo ajuda, não importando o tamanho. Muito obrigado e que lhe abençoe”, foi postado no GoFundMe.com.