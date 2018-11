Palmeiras defende a liderança diante do Santos

Os próximos destaques do PFC começam com Atlético-MG e Grêmio, sábado, no Independência. Caso não vença a partida, o Galo pode sair do G-6 pela primeira vez desde a 10ª rodada do Brasileirão. Recentemente, Alexandre Gallo foi demitido da direção de futebol do clube e Marques assumiu o cargo. Já o Grêmio, eliminado pelo River Plate na semifinal da Libertadores, tenta se reanimar para seguir firme no Brasileirão.

Logo depois, o líder isolado Palmeiras joga o clássico contra o Santos, na Arena Palmeiras. O Verdão, após arrancar um empate contra o vice líder Flamengo, no Maracanã, segue embalado na competição. Já o Peixe, está vivo na briga por uma vaga na Libertadores.

No domingo é a vez de Botafogo e Corinthians, no Engenhão. O alvinegro carioca fez promoção para encher a casa, com ingressos vendidos a partir de R$2,50. O jogo pode marcar o retorno do goleiro Gatito.

Na sequência, Internacional e Atlético-PR se enfrentam no Beira Rio. O Inter é o atual 3º colocado e luta pelo título nacional.

Sport e Ceará fecham os destaques na Iha do Retiro, em confronto direto na briga contra o rebaixamento. O Vozão vem de vitória sobre o Cruzeiro e Atlético-MG no Campeonato.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 2 a 8 de novembro (horários de Brasília).