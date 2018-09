Panfleto falso oferece recompensa por denúncia de indocumentados

As autoridades informaram que os panfletos falsos estão sendo distribuídos na Flórida e Texas

O Departamento de Polícia do Condado de Citrus, Flórida, alertou para a distribuição de um panfleto que oferece a recompensa de US$ 100 por cada imigrante indocumentado denunciado às autoridades. O Escritório do Xerife do Condado de Citrus postou em sua página no Facebook a imagem do panfleto e detalhou que ele está sendo distribuído nos estados da Flórida e Texas.

O panfleto tem o logotipo do Departamento de Segurança Nacional (DHS) e do Crime Stoppers com os seguintes dizeres: “Denuncie um estrangeiro indocumentado (residente legal prejudicado) e se ele for preso e deportado você receberá US$ 100”.

Além disso, o texto contém oi número telefônico do Departamento de Imigração (ICE) com as letras: IWILLDEPORTU (Eu te deportarei, em inglês).

A mensagem na página das autoridades do Condado de Citrus no Facebook alerta que:

“Há um panfleto fraudulento circulando na Flórida e Texas que usa o logo e o número do telefone do Crime Stoppers e a logomarca do Departamento de Segurança Nacional. O panfleto oferece a recompensa de US$ 100 para os indivíduos que denunciarem imigrantes indocumentados. O nosso programa Crime Stoppers e o Departamento de Segurança Nacional/ICE não produziram esse panfleto”, postou o Escritório do Xerife do Condado de Citrus.