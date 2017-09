Papa pede à Igreja para defender os direitos dos imigrantes

O Pontífice enfatizou o papel da Igreja Católica em ajudar os imigrantes e as vítimas do tráfico humano

No último final de semana, o Papa Francisco visitou a Colômbia e enfatizou o papel da Igreja Católica em ajudar os imigrantes e as vítimas do tráfico humano. Os comentários foram feitos quando o mundo acompanha de perto o debate sobre imigração nos EUA.

O pontífice visitou a Igreja de Saint Peter Claver em Cartagena, onde ele disse que o santo serve como exemplo de como a Igreja deveria “promover a dignidades de todos os nossos irmãos e irmãs, particularmente os pobres e excluídos da sociedade, os abandonados, imigrantes e aqueles que sofrem violência e o tráfico humano”.

Claver, um padre jesuíta que passou muitos anos trabalhando em Cartagena, é conhecido pela defesa dos direitos humanos durante o século 17.

“Aqui na Colômbia e no mundo, milhões de pessoas ainda são vendidas como escravas; elas imploram por algumas expressões de humanidade, momentos de ternura ou elas fogem por terra ou mar porque perderam tudo. Primeiramente, a dignidade e direito delas”, disse Francisco.

Anteriormente, o Papa criticou o Presidente Trump por pressionar para a construção de um muro ao longo de toda a fronteira entre os EUA e México, pedindo ao povo em fevereiro para construir pontes e não barreiras. Antes da viagem de Trump ao Vaticano, o pontífice disse que não tentaria mudar a posição do Presidente no que diz respeito à imigração e o meio-ambiente.

Além disso, os comentários feitos pelo Papa ocorreram há menos de uma semana que o Promotor Público Geral Jeff Sessions anunciou que Trump havia decidido pela extinção do programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) daqui a 6 meses, caso o Congresso não o transforme em lei federal. Desde então, os legisladores prometeram aprovar um projeto de lei que ampliaria as proteções para os jovens indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância.