Paralamas do Sucesso e Tony Garrido encabeçam lista de atrações do BR Day New York

Rock, sertanejo, forró e funk agitarão a plateia em Manhattan (NY)

Na tarde de quarta-feira (8), o empresário João de Matos e André Dias, diretor comercial da Globo Internacional, concederam no restaurante Mounpou, no coração do bairro do Ironbound, em Newark, uma coletiva de imprensa. A finalidade do encontro foi esclarecer dúvidas e obter informações sobre o Brazilian Day in New York 2018. Durante a entrevista, foi citada a história que festa, que é apoiada e exibida pelo canal de TV Globo no Brasil. Todos os anos, cantores e artistas globais são convidados para participarem do espetáculo, que há várias décadas atrai brasileiros que moram na região metropolitana de Nova York e estados vizinhos.

Na ocasião, o diretor de Projetos especiais da TV Globo, André Dias, falou sobre as mudanças e novidades para este ano, assessorado pela eficiente Mariana Matos. Também o empresário João de Matos, que há muitos anos é a grande “mola propulsora” para a realização do Brazilian Day, falou sobre a grande aventura que é a montagem do palco e fechamento de muitos quarteirões da 6ª Avenida em Manhattan (NY) em tão poucas horas, nas imediações do Little Brazil. Milhares de brasileiros e amantes da nossa cultura aglomeram-se para assistir o grande espetáculo verde amarelo todos os anos. Grandes estrelas estarão abrilhantando esta super festa, que é o principal ícone de divulgação da cultura brasileira fora do Brasil, como Ana Furtado, Tony Garrido, DJ Dennis, MC Koringa, Matheus & Kauan, Eduarda Brasil e os Paralamas do Sucesso que estarão no palco domingo, dia 2 de setembro, a partir do meio dia.

Você não pode perder esta expressão de total brasilidade em terras estrangeiras. Para adquirir sua camiseta e ficar por dentro dos acontecimentos do BR DAY 2018, deve acessar o site: www.brazilianday.com.

“Há mais de 34 anos, o principal objetivo do festival Brazilian Day tem sido reunir pessoas e celebrar a música, a dança, a comida e o orgulho da comunidade brasileira. Hoje, podemos dizer que conseguimos reunir nossos amigos e vizinhos, não apenas da área de Nova York, mas também de todo o mundo, para celebrar a beleza de nossa cultura. Gostaríamos de agradecer antecipadamente pela sua participação e apoio neste grande festival que é organizado exclusivamente para você. Para o evento deste ano, já confirmamos vários nomes importantes da música brasileira. Esses artistas, e suas produções, farão uma festa espetacular no palco do festival Brazilian Day. A cidade de Nova York apoia o nosso esforço em organizar um evento tão grande e tudo isso para você. Então, esta é a sua oportunidade de exibir suas cores verde e amarela e aprender sobre a nossa fascinante cultura”, convida João de Matos, criador do evento no website do BR Day. (www.brazilianday.com)

O Brazilian Day existe há mais de 3 décadas em Nova York, acontecendo sempre na Rua 46, também conhecida como “Little Brazil”, no domingo que antecede o feriado do Dia do Trabalho nos EUA. Atualmente, a festa ocupa 25 quarteirões. O evento transformou-se em um imenso sucesso, continuando, através dos anos, a atrair uma multidão cada vez maior, vinda de muitas partes dos Estados Unidos e de outros países.

Em 2013, segundo dados do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), milhares de pessoas estiveram presentes no Brazilian Day, lotando uma área de 25 quarteirões durante todo o dia. Dessa forma, o Brazilian Day se consolidou como um dos maiores eventos populares de Nova York e o maior evento brasileiro fora do Brasil. Os promotores do Dia do Brasil, o jornal The Brasilians, a BACC (Brazilian-American Cultural Center), com apoio da TV Globo Internacional, esperam para a edição de 2018 uma multidão ainda maior.