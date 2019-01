Paralização do governo atrasa casos migratórios em NJ

Até sexta-feira (11), mais de 1.800 audiências nos tribunais de imigração foram canceladas no Estado Jardim

O governo federal permanece parcialmente paralisado devido às desavenças entre o Presidente Donald Trump e o Congresso sobre como lidar com as pessoas fora do país que querem entrar nos EUA. Entretanto, esse impasse está piorando a capacidade de processar os imigrantes que já estão aqui. Até sexta-feira (11), mais de 1.800 audiências nos tribunais de imigração foram canceladas em New Jersey, segundo dados obtidos pela Transactional Records Access Clearinghouse da Syracuse University. Caso a paralização continue até o final de janeiro, o número poderá exceder 4.600 e milhares mais casos podem ser cancelados ao longo de fevereiro.

“O Presidente Trump quis acelerar as coisas”, disse Paris Lee, advogada de imigração do escritório Lee & Garasia em Edison. “Entretanto, ironicamente, devido à paralização, tudo está lento”.

Os casos não serão simplesmente reagendados. Desde 2016, os imigrantes em New Jersey têm esperado a média de mais de 2 anos por uma audiência, conforme o grupo de pesquisa. Isso é devido ao sistema judicial sobrecarregado. No início de dezembro, poucas semanas antes do início da paralização, o Estado Jardim já tinha o acúmulo de mais de 44 mil casos, ou seja, um aumento de 61% em comparação com 2017. Esse índice aumentou mais rápido que quase todos os estados, incluindo Nova York e Califórnia.

“A maioria das pessoas que são convocadas ao tribunal de imigração comparece”, relatou Michael Noriega, advogado de imigração e chefe do setor de imigração da Ordem dos Advogados de New Jersey (BAR). “Elas não estão se escondendo”.

Ele acrescentou que a solução vai além de contratar mais juízes. As políticas da administração Trump, disse Noriega, forçou muitos casos a irem perante juízes quando poderiam ser resolvidos por outros órgãos, o que resultou na obstrução do sistema. Nacionalmente, milhares de audiências nos tribunais foram suspensas. Até o final de janeiro, esse número poderá atingir 100 mil.

Esses casos incluem pessoas que entraram clandestinamente nos EUA ou que ignoraram o prazo de permanência dos vistos. Entretanto, as pessoas que foram detidas posteriormente continuam a ser convocadas para audiências, embora a paralização tenha comprometido o acesso às informações sobre esses casos.

Legenda:

Foto: Até o final de janeiro, o número poderá exceder 4.600 e milhares mais casos podem ser cancelados ao longo de fevereiro