Parentes fazem apelo para traslado de brasileiro morto na FL

O corpo de Guilherme de Menezes Garcia foi descoberto na manhã de quinta-feira (12), em Fort Lauderdale (FL)

Na manhã de quinta-feira (12), Guilherme de Menezes Garcia, de 27 anos, foi encontrado morto em sua residência, na cidade de Fort Lauderdale (FL). As autoridades locais encaminharam o corpo para necropsia e investigam o motivo da morte.

Segundo um amigo, Guilherme trabalhava na construção civil e estaria lutando contra a dependência química. “Era um menino gente boa, alegre e muito trabalhador. Na área da construção civil ele sabia fazer de tudo. Nós, os amigos mais próximos, tentamos ajudar, mas não conseguimos. Estamos todos muito tristes”, disse ele ao jornal Achei USA.

. Campanha beneficente:

Bibiana De Menezes, uma das 3 irmãs de Guilherme, entrou em contato com a PADREF para pedir assistência com o falecimento do irmão em Fort Lauderdale. Como a família se encontra em Joinville (SC) e não tem parentes nos EUA, a amiga Joana Machado, moradora em Coconut Creek (FL), criou no website GoFundMe.com uma campanha beneficente para a Bibiana, com o propósito de ajudar com o velório e traslado do irmão. A página pode ser acessada através do link: https://www.gofundme.com/bringguihome. O objetivo é angariar US$ 12 mil.

“Meu irmão, Guilherme de Menezes Garcia (Gui), nos deixou no último dia 12 de janeiro e queremos trazer o corpo dele para o Brasil para podermos nos despedir. O Gui morava nos Estados Unidos há 10 anos e, desde então, não tivemos a oportunidade de estar mais juntos e sentimos saudades dele todos os dias. A distância nunca apagou o amor que existe entre nós. Somos uma família unida, que todos os dias sonhava com o retorno do Gui, mas ele queria fazer a vida dele na américa e voltar em grande estilo ao Brasil para nos encher de orgulho. O meu irmão foi um lutador, que batalhou dia a dia, mesmo com todas as dificuldades que surgiam. Todos que estiveram perto dele afirmam o quanto ele era talentoso, dedicado, amoroso, honesto, alegre e encantador”, foi postado na página do GoFundMe.com.

“Pedimos ajuda para que ele retorne ao Brasil, não como ele queria, mas para que nossa mãe possa dizer no ouvido dele o quanto se orgulha dele”, acrescentou Bibiana.

. Entenda o caso:

Guilherme imigrou aos Estados Unidos em 2005, quando tinha 18 anos, com a mãe, Carla Menezes, e ambos fixaram residência em Pompano Beach (FL). Em 2008, o falecimento de uma irmã fez com que Carla retornasse ao Brasil e deixasse o filho nos EUA. Quando tentou regressar, ela foi impedida pelas autoridades americanas, pois havia vivido de forma irregular no país. Ela foi proibida pelas autoridades migratórias de entrar nos EUA durante 10 anos. Na ocasião, mãe e filho moravam em Deefield Beach (FL).

Posteriormente, Garcia conheceu uma jovem norte-americana e a união resultou em 2 filhos. Ainda conforme Carla, o casal brigava constantemente e ele reclamava que ela maltratava as crianças. A mãe de Guilherme suspeitava que ele e a mãe dos netos consumissem drogas.

“O Guilherme era muito trabalhador, sustentava a casa, o chefe dele o adorava. Era um menino amoroso. Não consigo entender o que aconteceu”, disse Carla ao Achei USA.

Guilherme trabalhava na construção civil e o casal teria perdido a guarda dos filhos.