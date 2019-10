Parentes fazem campanha para brasileiro falecido em MA

Ordanio da Silva, natural de Guanhães (MG), morador em Massachusetts, terá o corpo trasladado para sepultamento no Brasil

Na madrugada de quinta-feira (24), faleceu Ordanio da Silva, natural do município de Guanhães (MG), morador em Massachusetts. O funeral acontecerá no estado, seguido de traslado para sepultamento no Brasil. Ele deixou os irmãos Wilson e Magno da Silva.

. Campanha beneficente:

Josiane Araújo da Silva, residente em Marshfield (MA), cunhada de Ordanio, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ordanio-da-silva, cujo objetivo é arrecadar US$ 15 mil para o traslado do corpo ao Brasil para sepultamento.

“Viemos através dessa mensagem, informar a todos os nossos amigos e a comunidade brasileira que veio a falecer nosso querido (cunhado – Irmão do Wilson e Magno) Ordanio da Silva, de Guanhães (MG), nessa madrugada, dia 10/24. Um homem alegre e de muitos amigos, muito querido por todos. Será feito um velório aqui nos Estados Unidos e logo depois será enviado ao Brasil para a família que ainda está lá. Para que isso possa acontecer, os custos são muito altos. Contamos com nossos amigos e familiares para poder realizar a vontade dele que era ser velado no Brasil. Desde já agradecemos a todos”, postou Josiane no GoFundMe.com.

“(ele) ficava tão feliz quando me via e eu a ele. Deus me perdoe pelo minha dor, mas eu sou tão grato a ele por estes 3 anos e meio, (pois) tive o prazer de está e falar com você. Só uma coisa eu te falo meu primo, a dor e muito forte , mas estou a orar pela tua alma a todo o momento. Você me fez muito feliz. Vai com Deus amor, para sempre vou te Amar. Descanse em paz meu Amor. Eu sei que você está do lado do criador, Deus. Tenho a certeza que o céu está em festa com a sua chegada. Diferentemente de mim, que estou aqui e só Deus todo poderoso sabe. Não canso te falar te amo”, postou Walisson da Silva, primo de Ordanio, no Facebook.

“Sem chão, sem vida e assim que me sinto. Eu reencontrei você, eu sonhei com você dormindo e acordada e amei você com tanto carinho, minha vida e perdi você. Que sofrimento inabalável que estou sentindo. Mas daqui pra frente a sua imagem e você será referência pra mim na minha vida. Cada dia (eu) quero ser um ser humano melhor por você. Socorro é o que o meu coração pede hoje pra Deus. Irmão, vida minha, eu te amei desde de 1996 na data que te conheci até na data que infelizmente terei que me despedir de você: 24/10/2019. Dia da minha tristeza infinita, mas sei que Deus sabe de todas as coisas. Te amarei para sempre e até um dia meu querido, amado irmão”, postou Josiane Madeira da Silva no Facebook.