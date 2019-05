Parentes fazem campanha para família de brasileiro morto em MA

O mineiro Elvis Almeida Ribeiro morreu ao ser atingido por uma placa de mármore quando removia a peça na marmoraria em que ele trabalhava

No início do mês, Elvis Almeida Ribeiro morreu ao ser atingido por uma placa de mármore quando removia a peça na marmoraria em que ele trabalhava, na cidade de Barnstale (MA). A morte trágica e súbita do brasileiro chocou parentes e amigos. Em virtude disso, Danuza Aquino, prima de Elvis, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajude-a-familia-de-elvis-ribeiro; cujo objetivo é angariar US$ 20 mil. Até a manhã de sábado (18), haviam sido arrecadados US$ 1.485.

“Nada é por acaso, Deus coloca pessoas e situações no caminho de cada um e sua razões não nos pertence. Que triste mas aceitaremos Senhor. Elvis, um alegre e guerreiro brasileiro há pouco imigrou para essa terra dos sonhos e seu filho chegaria (no) dia 9 de Maio (de) 2019 (nesta próxima quinta, mas Deus o chamou hoje, dia 7 maio 2019) e tudo mudou. Se foi um pai, um marido, um homem que acreditou que o melhor seria buscar longe de sua família e sua terra natal, Brasil, o tão sonhado futuro seguro e promissor para sua família. Fica a dor e a certeza que eu e todos vocês podemos amenizar de alguma forma essa já sofrida família. Sou Laís Oliveira (857.221-6503) e através de sua prima Danuza Aquino (617.818-1102) tive a honra de conhecê-lo em um curtíssimo período que Deus nos permitiu. Ri do seu jeito alegre de encarar os problemas e dificuldades, de ser um imigrante sem direitos, mas com muitos sonhos e disposição. Deus o tenha em seu reino querido, amém . Mais informações sobre esse fatal acidente já está no site do Brazilian Post”, diz a postagem no GoFundMe.com.

. Entenda o caso:

Na tarde de terça-feira (7), Elvis Almeida Ribeiro, de 49 anos, natural de Palmeira de Minas (MG), residente em Hyannis (MA), morreu ao ser atingido por uma placa de mármore quando removia a peça na marmoraria Quarry Industries, em Barnstable (MA). O brasileiro trabalhava na empresa há 2 meses e foi levado ao Cape Cod Hospital, onde faleceu.

O trágico incidente está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Barnstable (BPD), a Polícia Estadual de Massachusetts e o Departamento de Segurança no Trabalho (OSHA). Fábio de Oliveira, presidente da empresa, evitou comentar o caso.

Elvis era casado com Elzeni Ribeiro e o casal tem 2 filhos, sendo que o mais velho viajaria aos EUA ainda nessa semana para visitar o pai. Ele foi descrito pelos amigos como um indivíduo alegre, trabalhador e dedicado à família. Os parentes dele residem no município de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). As informações são do jornal Gazeta Central.

Conforme o jornal The Barnstable Patriot, aproximadamente à 1:00 pm, Elvis foi encontrado inconsciente e apresentando parada respiratória no galpão da marmoraria, na 70 Corporation Street. Os policiais tentaram massagem cardíaca (CPR) e o brasileiro foi levado ao Cape Code Hospital, onde foi constatado o óbito. Ele fazia parte de uma equipe de movia a placa de mármore quando ela caiu sobre o trabalhador.