Parentes procuram brasileira desaparecida em Ohio

A jovem Laryssa Castro está desaparecida há aproximadamente 11 dias

Desde 28 de abril, os familiares da adolescente Laryssa Castro, de 15 anos, natural de Ji-Paraná (RO), moradora em Columbus (OH), buscam o paradeiro da jovem. Ela cursa o 8º nível na escola local e teria discutido com a madrasta, a americana Stephany, enquanto o pai, Londres Castro, estava a trabalho em outro estado.

Conforme amigos da família, Laryssa, às vezes, se desentendia com a madrasta, saía de casa, caminhava pelo bairro para esfriar a cabeça, mas sempre retornava. O Departamento de Polícia de Columbus teria sido notificado do desaparecimento, entretanto, como a brasileira desapareceu por vontade própria, as autoridades ainda não emitiram o “alerta âmbar”.

Os familiares da adolescente estão preocupadíssimos com o sumiço de Laryssa e buscam pistas que levem ao paradeiro dela. Alguns conhecidos especulam a possibilidade de que ela tenha saído do estado de Ohio.

Qualquer informação que ajude a localizar a adolescente pode ser enviada ao Departamento de Polícia de Ohio através do tel.: (614) 645-4545.