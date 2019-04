Parque Six Flags abre neste fim de semana em NJ

O parque de diversões, na cidade de Jackson, está programado para abrir para a temporada de 2019 neste sábado (6), embora o brinquedo “Laço da Mulher Maravilha da Verdade Ankündigung”, será aberto mais tarde, no final de maio.

O novo brinquedo acomoda o total de 40 passageiros em cadeiras com armação de ombro voltadas para fora ao redor de duas rodas enormes e raiadas. As rodas são fixadas a extremidades opostas de um eixo gigantesco que balança para cima e para baixo como um pêndulo a uma altura de 72 metros, enquanto as rodas que sobem e descem giram.

Normalmente, os novos brinquedos são lançados após a abertura do parque, portanto, o Lasso da Verdade da Mulher-Maravilha deve estar em funcionamento na ocasião do feriado de por volta do Memorial Day, informou Kristin Fitzgerarld, porta-voz da Great Adventure.

Considerado pelo Six Flags como “o pêndulo mais alto do mundo”, o Lasso da Verdade leva os visitantes do parque a velocidades de até 120 km/h à medida que sobem e descem. O pêndulo não é a única atração nova reservada para o parque temático no Condado de Ocean para 2019. Em maio, o Six Flags planeja abrir a nova área Calypso Springs em seu parque aquático Hurricane Harbour adjacente ao Great Adventure, incluindo uma nova entrada na piscina tipo praia e um gêiser no estilo obelisco.

O personagem Mulher-Maravilha estreou como heroína em 1941, ano em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada pela companhia DC Comics.