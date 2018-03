Passageira da United recebe US$ 10 mil para sair do voo

Allison Preiss relatou o incidente em várias postagens no Twitter

Uma passageira da companhia United Airlines acabou recebendo milhares de dólares para desistir do voo. A situação vivida por Allison Preiss ocorreu na quarta-feira (21), às 8 horas da manhã, no Dulles International Airport, na Virgínia.

“A United está oferecendo US$ 1 mil em crédito de viagem para um voo esgotado. Caso ninguém aceite, ele tirarão do voo o passageiro que pagou a passagem mais barata, ou seja, tirando-o da fila de embarque. Num voo que eles mesmos venderam mais bilhetes que espaços disponíveis. Surreal”, postou Allison.

A passageira continuou a narrar sua história através de várias postagens no Twitter, o que resultou em um cupom de viagem no valor de US$ 10 mil:

“Eu sou a passageira que pagou a passagem mais barata. Eles estão me tirando do voo. Eles não podem me embarcar nesse voo porque há um assento quebrado. A United é a pior”, postou ela.

As postagens de Preiss no Twitter receberam milhares de curtidas e chamaram a atenção da empresa.

“A United tentou fazer com que eu assinasse um documento no qual afirmasse que eu me voluntariei a ceder o meu lugar neste avião, quando na realidade eu tive o embarque involuntariamente negado. Suspeito”, postou Allison.

“No lado positivo; eu não fui fisicamente arrastada do avião e o meu cachorro não foi morto a bordo, então, tive essa vantagem; o que é bom”, acrescentou. “Eles realmente não querem me dar dinheiro. Eles acabaram de me oferecer US$ 10 mil em crédito de viagem. Dez mil”.

Então, ela postou no Twitter a evidência do pagamento: “@united oferecendo US$ 1 mil de crédito de viagem por um voo com bilhete vendido em excesso. Caso ninguém aceite, eles tirarão o passageiro que pagou a passagem mais barata; tirando-o da fila de embarque. Num voo que eles mesmos venderam em excesso”.

“Eu também ganhei US$ 10 em cupom refeição. Eu vou correr que nem uma louca ao Pizza Hut”, concluiu.