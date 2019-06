Passageiro abre saída de emergência de avião pensando ser banheiro

O incidente provocou o atraso de 7 horas no aeroporto de Manchester, Inglaterra

Um passageiro no aeroporto de Manchester, Inglaterra, causou atraso em diversos voos depois de ter aberto a saída de emergência ao invés da porta do banheiro com a aeronave ainda no solo. O voo 702 da companhia aérea paquistanesa PIA sairia de Manchester para Islamabad, Paquistão, na sexta-feira (7), mas sofreu um atraso de 7 horas, informou a empresa.

Quarenta passageiros foram desembarcados depois do incidente, durante o qual o tobogã da saída de emergência foi automaticamente acionado, informou a PIA. Um porta-voz da companhia detalhou que um passageiro abriu a porta da saída de emergência pensando que tratava-se do banheiro, mas todos os outros passageiros estavam seguros.

O aeroporto de Manchester não comentou o incidente.

Em maio, um idoso foi detido na província chinesa de Shandong sob a acusação de pôr em perigo uma aeronave, depois que ele tentou abrir a saída de emergência com o avião ainda no solo. Na tentativa de furar a fila de desembarque, o passageiro, identificado pelo sobrenome, Song, abriu a saída de emergência próxima ao assento dele depois da aterrissagem do avião.

Em fevereiro de 2018, uma das portas da saída de emergência caiu de um avião da Dana Airlines quando ele aterrissava na capital da Nigéria, Abuja. Ola Orekunrin, médico em Lagos, postou no Twitter que “a porta da saída de emergência caiu” quando a aeronave nigeriana tocou o solo às 6:48 am, no voo oriundo de Lagos.