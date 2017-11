Passageiros são flagrados fazendo sexo oral em voo

O homem e a mulher foram acusados pelo ato indecente em público

Um casal de estranhos a bordo de um voo da companhia aérea Delta foi flagrado fazendo sexo oral durante a viagem. No domingo (29), uma mulher de 48 anos que viajava para Nashville (TN) e um homem de 28 anos com destino a Miami (FL) foram vistos durante o voo entre Los Angeles (CA) e Detroit (MI). A mulher foi flagrada fazendo sexo oral no indivíduo, detalhou a estação de rádio WDIV.

“O ato em si é inapropriado em um local público”, disse um passageiro.

“Há crianças”, comentou outro passageiro. “Há famílias. Há idosos. Essas coisas deveriam ser respeitadas”.

O homem e a mulher foram acusados pelo ato indecente em público e o caso foi parar no FBI. As autoridades federais informaram que a dupla poderá ser acusada de qualquer coisa, desde delito simples a crime.

“Se as pessoas chegam a esse nível de desrespeito a si mesmos e aos outros, algo tem que ser feito”, disse outro passageiro.