Pastor assume culpa em tráfico sexual de adolescentes

Conforme acordo judicial, Kenneth Butler pegará mais de 17 anos de prisão

Na segunda-feira (14), um dos 3 pastores em Toledo, Ohio, acusados de conspirarem para recrutar adolescentes com o objetivo de fazer sexo com elas, assumiu a culpa, incluindo a acusação de tráfico sexual de menores. O réu Kenneth Butler, de 38 anos, também admitiu ter conspirado para obstruir a investigação relacionada ao tráfico sexual. Ele confessou ter mantido relações sexuais com duas jovens menores de idade.

O acordo judicial determina que o líder religioso seja condenado a mais de 17 anos de detenção quando ele ouvir a sentença em 12 de setembro. O advogado de defesa dele, após a audiência, que não estava autorizado a fazer comentários em nome de seu cliente.

As autoridades federais informaram que Butler estava entre os 3 pastores na região de Toledo que deu dinheiro às adolescentes em troca de sexo nos últimos anos e compartilhavam fotos e vídeos das jovens. Os outros dois pastores detidos alegaram inocência.