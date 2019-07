Pastor brasileiro luta para liberar a esposa detida pelo ICE

Alice Akemi Fukuda Aragão foi transferida para o Centro de Detenção do Departamento de Imigração (ICE) do Condado de Hudson, em Kearny (NJ)

Desde o final de agosto de 2018, os pastores brasileiros Marco Antônio Aragão e Alice Akemi Fukuda Aragão sofrem consequências por terem acolhido um casal de sem-teto na residência deles em Newark (NJ). Segundo o líder religioso, em julho do ano passado, ele tomou conhecimento do caso da filha de uma imigrante brasileira, cujo marido havia sofrido 3 enfartos, que estava dormindo nas ruas da cidade. Comovido, ele acolheu a mulher (o nome foi omitido) na residência dele durante o período de 2 meses, até que, com a ajuda do líder religioso, ela conseguiu um apartamento subsidiado pelo governo.

. Caridade vira problema:

Entretanto, logo que a mulher saiu da casa dos pastores, a mãe dela (nome também omitido), de 70 anos, natural de Minas Gerais, e o padrasto dela, um jamaicano de 45 anos, bateram à porta deles pedindo abrigo. Novamente comovidos, os brasileiros também receberam o casal. Uma vez instalados na sala da residência, a senhora começou a implicar com todos os moradores no imóvel, e até vizinhos no quarteirão, além de dar ordens, relatou Aragão à equipe de reportagem do BV.

“Ela costumava dizer: ‘Quero ver quem vai me tirar daqui!” Disse Aragão ao BV.

Como as orações não resolveram, Aragão e a esposa tentaram solucionar o caso na justiça, sem obter sucesso. Em 6 de junho desse ano, o Pastor chegou à casa e encontrou a idosa sozinha, trajando calças compridas e somente sutiã. Intrigado ele perguntou a ela o que havia ocorrido e onde estava a esposa dele. Ela respondeu-lhe que Alice a havia “agredido”. Momentos depois, a esposa de Aragão retornou a casa e relatou que havia sido agredida fisicamente pela senhora e, portanto, foi buscar refúgio na residência de um vizinho. Logo atrás dela; dois policiais chegaram ao local depois de terem recebido a denúncia de agressão. Como Marco Antônio não estava na residência no momento do incidente, ele não foi interrogado pelos agentes.

. Brasileira é presa:

Após interrogarem Alice e a senhora que fez a denúncia, eles levaram Alice algemada para a penitenciária em Clifton (NJ), apesar de o incidente ter ocorrido em Newark. Posteriormente, a senhora retirou a queixa policial contra Alice. Enquanto Aragão tentava a liberação da esposa, agendada para 12 de junho, ele foi informado que Alice havia sido transferida para o centro de detenção do Departamento de Imigração (ICE) no Condado de Hudson, em Kearny (NJ). Ironicamente, o casal de sem-teto ainda permanece na residência do casal de missionários.

. Campanha beneficente:

Na luta contra o tempo, Aragão conseguiu adiar a audiência da esposa de quarta-feira (10) para quarta-feira (31). Ele detalhou que a fiança para liberar a esposa poderá ser estabelecida entre US$ 10 mil a US$ 15 mil, além dos custos com advogado. Em virtude disso, na quinta-feira (11), ele iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajudar-alice-akemi; cujo objetivo é angariar US$ 20 mil. Até à tarde de sexta-feira (12), haviam sido arrecadados US$ 155.

“Paz do Senhor! A minha esposa está na imigração de Kearny em New Jersey. No dia 31/7, às 9:00 am, será a audiência dela, portanto, preciso pagar a fiança nesse dia. Ela é pastora missionária, veio do Japão, onde morou 24 anos, e ativa na obra de Deus. Necessito sua ajuda para que ela possa continuar a obra do nosso Senhor Jesus Ccristo. Qualquer dúvida, ligue para: (862) 754-7632, falar com Marco. Mateus 25:31 a 46.

Muito obrigado e que Deus possa recompensá-los. Orem por ela e por minha família e, em nome de Jesus, ela estará conosco como sempre orando e ajudando todos da nossa comunidade, amem e gloria a Deus! Antecipadamente; muito obrigado. Doomo Arigato”, postou Aragão no GoFundMe.com.

Caso seja liberada, Alice ficará temporariamente no Centro de Capelães em North Arlington (NJ), enquanto aguarda o desfecho do caso.