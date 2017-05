Pastor condenado por pedofilia tem sentença prorrogada

Gregório Martinez estava foragido em Honduras e foi extraditado aos EUA para julgamento. Ele ouvirá a condenação em 7 de julho

A leitura da sentença do pastor morador em North Bergen, condenado por abuso sexual de menores, foi adiada até o verão. Gregório Martinez, que em 2015 foi considerado culpado de abusar sexualmente de um adolescente e fugiu dos EUA antes de ser sentenciado pelo crime, estava agendado para ouvir o veredito na manhã de sexta-feira (12). Entretanto, o escritório da Promotoria Pública do Condado de Hudson informou que a sentença foi transferida para 7 de julho.

Em fevereiro de 2015, Gregório foi condenado por tocar as partes genitais de um menino de 13 anos e beijá-lo nos lábios dentro de uma minivan, em 2012. Ele, que estava em liberdade após pagar a fiança, desapareceu durante o processo de julgamento. O réu foi descoberto na Nicarágua no início de 2016 e preso em Honduras em agosto do mesmo ano. Ele foi rapidamente transferido para uma penitenciária em Miami (FL) e lutou para não ser extraditado para New Jersey, mas foi levado ao Condado de Hudson em dezembro.

Martinez, que se autodenomina profeta e exorcista e alega falar em línguas, enfrenta acusações similares por supostamente ter molestado outros dois meninos. Recentemente, ele recusou um acordo com a justiça que o teria condenado a servir 10 anos de detenção pelo abuso sexual em 2009 de um jovem de agora 19 anos.

Ray Worrall, porta-voz da Promotoria do Condado de Hudson, detalhou que a data para o réu ouvir a sentença foi transferida em virtude de acusações adicionais pendentes.