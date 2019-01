Pastor da mulher de Bolsonaro visita igreja na FL

Josué Valandro Jr. participou do culto na 1ª Igreja Batista da Flórida

No domingo (20), o Pastor Josué Valandro Jr. visitou a 1ª Igreja Batista da Flórida (PIB). Ele lidera a congregação no Rio de Janeiro (RJ), na qual a primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro, é membro. As informações são do jornal Brazilian Times.

Valandro Jr. é o pastor Presidente da Igreja Batista Atitude central da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense. Ele é graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e Informática pela PUC-RJ. Pós-Graduado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela UNILESTE-MG, e Mestrando em Teologia pelo Southeastern Baptist Thological Seminary (Carolina do Norte – USA). Ele é casado com Bianca Valandro e pai de Lucas e Gabriel. Além disso, ele é escritor, conferencista e apresentador do programa Tempo de Atitude na Rede de TV Bandeirantes.

Na ocasião, Josué participou de uma reunião que contou com a presença do pastor local, Silair Almeida, e da diretoria da 1ª Igreja Batista da Flórida. Durante o culto na manhã de domingo, ele enfatizou o poder de Deus e os anseios da sociedade brasileira nesse momento de transição política e destacou que os brasileiros atualmente vivem o sonho de ver um “presidente da República temente a Deus”.

O cantor gospel Davi Sacer entoou os hinos “Confio em Ti” e “Deus de Promessas”, durante o louvor.