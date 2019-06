Pastor e ativista contra aborto é acusado de estuprar adolescente

Stephen Bratton, de 43 anos, teria abusado sexualmente de uma adolescente na própria família pelo período de 2 anos

Um ex-pastor da igreja Southern Baptist que apoiou um projeto de lei no Texas que criminalizaria abortos foi preso em decorrência da acusação de ter molestado sexualmente múltiplas vezes uma adolescente na própria família no período de 2 anos. O réu Stephen Bratton, de 43 anos, é acusado de inicialmente ter tocado a vítima inapropriadamente e, posteriormente, “manter relações sexuais com ela diversas vezes ao dia ou várias vezes por semana” entre 2013 e 2015, informou Thomas Gilliand, porta-voz do escritório do xerife do Condado de Harris.

Documentos arquivados no tribunal detalham que Bratton pagou a fiança de US$ 50 mil, no sábado (15), Ele revelou os abusos à esposa dele e admitiu aos outros pastores da Grace Family Baptist Church no mesmo dia que ele havia “pecado de forma grave”.

Semana passada, os líderes da igreja Southern Baptist traçaram um plano para abordar abuso sexual na maior denominação protestante dos EUA. Aaron Wright, também pastor na Grace Family Baptist Church, informou que Bratton havia sido expulso e excomungado.

“A vida dessa pessoa é tão contraditória à fé que nós não vemos evidências de que ele seja cristão”, disse Wright.

Bratton, que é pai de 7 filhos, era apoiador ativo de um projeto de lei no Texas que proibia abortos e acusava as mulheres de homicídio, caso realizassem o procedimento. Esse tipo de crime pode resultar em pena de morte conforme as leis do estado. Em abril, ele apoiou publicamente a proposta, entretanto, ela nunca entrou em votação.

“Qualquer um que autoriza e comete assassinato é culpado”, disse Bratton durante uma manifestação. “Eles já são culpados num tribunal que possui muito mais peso do que esta aqui no Texas”.