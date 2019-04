Pastor estuprou jovem ameaçando denunciar a família dela ao ICE

Luís Clarke era líder de um grupo de jovens da antiga igreja Abrazo tu Sueño em Pembroke Pines (FL)

As autoridades informaram que um pastor, de 38 anos, que liderava o grupo de jovens em uma igreja do sul da Flórida, agora extinta, coagiu uma menina a fazer sexo com ele, ameaçando denunciar a família dela ao Departamento de Imigração & Alfândega (ICE).

Segundo o jornal Sun Sentinel, Luís Clarke abusou da adolescente de 15 anos durante 6 meses, entre 2016 e 2017. Os ataques ocorreram enquanto ele era líder dos jovens, em tempo parcial, na Igreja Abrazo tu Sueño (Abrace o seu sonho, em espanhol), na cidade de Pembroke Pines (FL).

Clarke foi preso quinta-feira (25). Ele enfrenta 25 acusações de abuso sexual de menores e cárcere privado.

O capitão da polícia de Pembroke Pines, Al Xiques, acrescentou que Clarke, certa vez, forçou um outro adolescente de 15 anos a vê-lo abusando da jovem. O adolescente o denunciou à polícia na quarta-feira (3).

O boletim de ocorrências policiais (BO) relatou que Clarke admitiu dois encontros sexuais com a vítima. Os registros da penitenciária indicam que o réu não possui um advogado que o represente.