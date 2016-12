Pastor Generoso sofre infarto e se recupera em NJ

No domingo (25), Antônio Generoso, de 66 anos, retornou à sua residência no bairro do Ironbound, em Newark

No sábado (17), o Pastor Antônio Generoso, de 66 anos, natural de Belo Horizonte (MG), sofreu um ataque cardíaco e foi levado às pressas ao Hospital Saint Michael, no centro de Newark (NJ). Exames mais detalhados revelaram a existência de várias veias entupidas, portanto, na segunda-feira (19), ele foi submetido a cateterismo e cirurgia para a implantação de 3 pontes de safena.

No domingo (25), feriado do Natal, Generoso foi liberado do hospital e regressou à sua residência no bairro do Ironbound, também em Newark, onde se recupera da cirurgia. Segundo Thainã Guimarães, filha do pastor, os médicos recomendaram pelo menos 6 semanas de repouso e, durante esse período, ele não pode dirigir ou carregar qualquer peso acima de 10 libras.

“Ele está caminhando em casa, faz exercícios de recuperação e toma os remédios indicados”, explicou a filha de Generoso. “Os médicos estão impressionados com a recuperação rápida dele; é um milagre ele estar vivo”.

O Pastor Generoso é líder do Projeto Ide EUA, através do qual ele realizava visitas às igrejas, empresas e hospitais. O ministério o tornou popular na comunidade de língua portuguesa em New Jersey. “Estamos agradecidos e felizes pelo carinho; até as enfermeiras e médicos ficaram impressionados com a quantidade de visitas ao hospital”, disse sua filha.

Em nome da família, Thainã agradeceu o carinho e apoio recebidos da comunidade durante esse momento tão delicado vivido pelo pai, mas que a sua recuperação contínua a surpreender todos.

. Cuidados com o coração:

Por várias razões, e mais algumas, os cuidados com o coração são muito importantes ao longo da vida. O nosso “motor” precisa ser bem tratado, bem alimentado e bem trabalhado. Vários fatores que devemos ter em conta no nosso desempenho cardíaco passam pela maneira saudável como vivemos cada etapa das nossas vidas. Não só pela prática do exercício físico, mas também em termos de alimentação equilibrada que acabam por habituar o corpo à obtenção de alimentos saudáveis. Claro que é muito importante a monitorização, principalmente se os esforços forem constantes. Os eletrocardiogramas permitem analisar possíveis complicações cardíacas como aneurismas (nem sempre há sintomas), arritmias, problemas nas válvulas, entre outros. Lembrar sempre de cuidar da alimentação também. Evitar frituras, manter o peso ideal e praticar sexo, perdão, exercício físico regular. Pelo bem do coração, claro.