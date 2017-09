Pastor pega 4 anos de prisão por pedofilia

Ronald Eugene Robinson também foi condenado a 10 anos de liberdade condicional

Em 14 de agosto, um pastor evangélico em Tulsa (Okla.) foi condenado a 4 anos de prisão por acessar a internet com o objetivo de ter acesso à pornografia infantil. A sentença foi anunciada pela Promotora Pública Loretta F. Radford, do Distrito de Oklahoma. O Juiz Gregory K. Frizzell condenou Ronald Eugene Robinson, de 62 anos, a 10 anos de liberdade condicional após cumprir a pena.

Em 10 de novembro de 2015, agentes especiais do Departamento de Imigração (ICE) em Phoenix (AZ) realizaram uma investigação secreta numa sala de bate-papo na internet. Os agentes descobriram que internautas assistiam a vídeos pornográficos infantis que estavam sendo baixados e perceberam que o líder religioso usava um computador para acessar a sala. Algumas crianças nos vídeos tinham menos de 12 anos de idade.

Além disso, os agentes observaram que Robinson fazia comentários na sala de bate-papo sobre estuprar uma criança e respondia ao comentário de matar uma criança depois de abusá-la sexualmente. As autoridades então vasculharam os arquivos online dele e descobriram que ele havia tido conversas com outros internautas sobre estuprar, torturar e abusar de crianças.

O caso foi investigado pelos agentes do ICE, o escritório do xerife do Condado de Tulsa e o Departamento de Polícia de Tulsa. O promotor público Neil C. Hong apresentou as acusações contra o réu.

A investigação fez parte de uma iniciativa internacional no combate ao abuso de menores e predadores sexuais.