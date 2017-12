Pastora brasileira morre em acidente de carro na Flórida

Nilza Furtado Rodrigues era líder na Igreja Reobote Church of God, em Lehigh Acres (FL)

Na manhã de quarta-feira (29), a pastora evangélica Nilza Furtado Rodrigues, de 64 anos, natural de Londrina (PR), moradora em Fort Meyers (FL), morreu em decorrência de um acidente automobilístico. Ela dirigia um Kia Soul, ano 2013, e tentava virar a esquerda vinda da Gladiolus Drive na direção da Bass Road, em South Fort Meyers, informou a Patrulha Rodoviária da Flórida (FHP). O trágico acidente ocorreu nas imediações da Lakes Regional Library. As informações são do portal WinkNews.com.

O Kia foi atingido pelo Ford F-250, ano 2001, dirigido por David B. Mitchell, de 63 anos, também residente em Fort Meyers. Ele foi levado ao Lee Memorial Hospital com ferimentos graves, informou a FHP.

O acidente ocorreu aproximadamente às 7:56 da manhã e as pistas no sentido oeste da Gladiolus Drive foram temporariamente fechadas ao tráfego, no cruzamento. A FHP ainda investiga o caso.

Rodrigues era pastora na Igreja Reobote Church of God, na cidade de Lehigh Acres (FL), e bastante popular na região. Em virtude disso, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/nilzafurtado, cujo objetivo é angariar US$ 20 para as despesas com o velório e funeral. A campanha foi lançada na quarta-feira (29) pelo UPAS SWFL, em Fort Meyers (FL), em nome de Jedson Rodrigues, e até à tarde de sexta-feira (1) haviam sido arrecadados US$ 5.230.

“É com tristeza em nossos corações que anunciamos a perda de nossa amiga, a Pastora Nilza Furtado, Ela foi estar com o Senhor. Vamos sentir muita falta dessa mulher amada, valorosa, admirável, virtuosa e grande amiga. Os nossos sinceros e profundos sentimentos para toda a família e amigos, nessa perda irreparável, e queremos poder abençoar a família com todos os gastos. Por favor, lembrem-se da família Furtado Rodrigues em suas orações. Somos gratos a todos pela sua contribuição”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Em menos de uma semana, Nilza foi a segunda brasileira a morrer em um acidente de carro na Flórida. No domingo (26), o casal Kevin, de 42 anos, e Michelle Makiyama Livingston, de 35 anos, estava a caminho de casa em Tampa (FL), após passar o feriado de Thanksgiving no sul da Flórida. O carro em que eles se encontravam estourou um pneu, fazendo com que ele perdesse a direção, saísse da estrada e caísse em um canal, o Alligator Alley, que corre ao longo da rodovia. O casal não conseguiu sair do veículo a tempo, que submergiu rapidamente nas águas escuras, e ambos morreram afogados.

Michelle nasceu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, filha de pai brasileiro e mãe japonesa. Ela foi criada na cidade natal, mas mudou-se posteriormente para Tóquio, Japão, para ficar próxima da mãe e outros familiares. Quando a conheceu, Kevin ficou impressionado. “Ela falava quatro idiomas e ele ficou instantaneamente atraído pela inteligência dela”, recordou Brian, irmão de Kevin. “Ela era muito dinâmica, vinda de duas culturas, ele achou isso imensamente interessante”.

O casal morou em Fort Lauderdale, quando Kevin trabalhava para o Departamento de Defesa Nacional e posteriormente como engenheiro da Apple. Eles se mudaram para Tampa em 2016, depois que ele foi contratado pela Zeppelin Systems, uma companhia internacional de design e manufatura com escritório em Odessa (FL). Michelle era proprietária de uma companhia que vende peças para companhias aéreas privadas, a Premier Air International.

O Sargento Mark Wysocky, porta-voz da Patrulha Rodoviária, disse que as autoridades ainda investigam as causas do acidente que vitimou o casal.